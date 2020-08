Jérôme Durel - 26 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Nouveaux forfaits mobile en « série limitée » chez Sosh cette semaine. On retient surtout l'offre 40 Go pour moins de 12 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Nouvelle fournée d’offres en série limitée pour Sosh. Cette semaine, on trouve un forfait franchement intéressant : 40 Go (8 dans l’UE) appels, SMS et MMS illimités pour moins de 12 euros par mois. C’est une très bonne option si vous n’êtes pas un énorme consommateur de data. Cela vous évitera de payer pour quelque chose que vous n’utilisez pas.

Vous avez jusqu’au 14 septembre 2020 pour souscrire à ce forfait mobile qui profite des infrastructures d’Orange à moindre prix.

Si vous avez besoin de plus, sachez que Sosh propose également un forfait 80 Go dont 12 dans l’UE pour 15,99 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’y a-t-il dans ce forfait 40 Go ?

Comme son nom l’indique, le forfait intègre 40 Go de données 4G utilisable en France. Vous avez également les appels, SMS et MMS illimités dans l’Hexagone et dans l’Union européenne. Chez nos voisins européens, dans les départements d’outre-mer vous n’aurez en revanche que 8 Go de données à consommer. La Suisse et Andorre ne sont pas incluses. Si vous arrivez au bout de votre enveloppe 4G, votre débit sera réduit en France comme à l’étranger. Enfin, le prix de 11,99 euros par mois ne changera pas au bout d’un an.

C’est une bonne situation ça, Sosh ?

Sosh est une filiale d’Orange et s’appuie donc sur son infrastructure réseau. Cette dernière est actuellement la meilleure en France sur la quasi-totalité des critères utilisés par l’ARCEP, c’est donc le « meilleur réseau de France ». Ceci étant dit, ces moyennes ne reflètent pas nécessairement la couverture à endroit précis. Vous pouvez vérifier la couverture près de chez vous sur le site Mon Réseau Mobile, basé sur les données de l’ARCEP.

Y a-t-il des choses à savoir en plus ?

Comme d’habitude, il faudra débourser 10 euros lors de la commande pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Vous pouvez demander la portabilité de son numéro. Dans ce cas, il faudra renseigner votre RIO que vous pouvez récupérer en appelant le 3179. Enfin, rappelons que cette offre n’est disponible que pour les nouveaux clients.

