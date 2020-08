Jérôme Durel - 25 août 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Référence plébiscitée sur le marché des claviers mécaniques, le Corsair K70 MK.2 est disponible avec 50 euros de réduction sur Amazon dans sa version « Low Profile ».

En matière de claviers mécaniques, Corsair est une marque hautement réputée et parmi ses propositions, le K70 est un grand classique qui a largement participé à forger cette réputation. C’est le clavier de référence de la marque qui possède tout l’essentiel d’un bon clavier gamer, de la qualité de fabrication aux illuminations RGB en passant par des touches Cherry MX Red ou Speed.

Notez par ailleurs qu’il s’agit du K70 MK.2, une version légèrement ajustée par rapport au premier modèle, et « Low Profile », c’est-à-dire avec des touches plus fines pour plus de confort. Il est proposé à 129 euros au lieu de 179 habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques principale du Corsair K70 MK.2 RGB ?

Le K70 RGB est le clavier classique de Corsair. Ce modèle MK.2 (pour Mark 2, deuxième édition) est proche de son prédécesseur, la marque a simplement modifié le positionnement des touches multimédias. On retrouve donc tous les atouts habituels de la référence : châssis en aluminium, molette pour le réglage du volume système et absence de touches macro dédiées ; et tous les poncifs du clavier gaming dont le rétroéclairage RGB.

Qu’est-ce qu’un clavier « Low Profile »

Dans le jargon, un clavier « Low Profile » signifie que le touches sont moitié moins hautes que sur un clavier classique. Cela permet d’avoir un périphérique plus « plat », 29 mm d’épaisseur en l’occurrence, vous avez donc moins besoin de relever le poignet pour appuyer sur les touches. C’est généralement considéré comme un gain de confort, mais ce n’est pas forcément du goût de tout le monde.

Quels sont les switchs mécaniques utilisés ?

Le K70 Mk.2 est disponible à ce prix avec des switch Cherry MX Red ou MX Speed. Les premières sont classiques sur un clavier de jeu. C’est un mécanisme lisse, sans clic audible, et assez rapide grâce à son point d’activation à 1,2 mm. Comme leur nom l’indique, les Mx Speed sont encore plus rapides avec un point d’activation à 1 mm. C’est confortable pour le jeu, mais si vous l’utilisez également pour de la bureautique, cela entraîne plus de fautes de frappe. Il faut donc être particulièrement précis.

