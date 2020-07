Le site ManoMano dispose de nombreux ventilateurs et climatiseurs sur son site, dont certains sont en promotions pour les soldes d'été. Découvrez notre sélection des meilleures affaires.

L’été est désormais bien installé, et de fortes chaleurs se font déjà ressentir dans plusieurs régions de France. Pour dissiper l’impression de chaleur, vous pouvez opter pour un climatiseur ou un ventilateur, deux types de produits vendus par ManoMano. Le site marchand propose en effet une large sélection de ces produits, dont certains profitent de remises intéressantes pour les soldes d’été.

En complément, ManoMano propose la livraison gratuite ainsi que des paiements en trois fois sans frais pour les commandes comprises entre 80 et 400 euros.

Découvrez ci-dessous notre sélection de ventilateurs et de climatiseurs, pour rendre la chaleur de l’été plus supportable.

Ventilateur et brumisateur à 89,99 euros

Ce ventilateur a la particularité d’intégrer un brumisateur en son pied. Grâce à son réservoir de 2 litres, cet appareil est capable de diffuser des gouttelettes d’eau à l’aide des pales du ventilateur, pour augmenter la sensation de fraîcheur. En revanche, évitez de l’utiliser près de matériel électronique. Cet appareil est livré avec une télécommande, pour désactiver le mode brumisateur, mais aussi choisir parmi les trois vitesses de ventilation sans avoir à se déplacer.

Ce ventilateur brumisateur est actuellement proposé au prix de 89,99 euros sur ManoMano.

Ventilateur sur pied à 41,80 euros

Si vous n’avez pas besoin d’une fonction brumisateur, ce ventilateur sur pied convient parfaitement. Il dispose de trois puissances de ventilation, ainsi que d’un pied réglable en hauteur pour diriger au mieux le flux d’air. Ce ventilateur est également assez compact, il convient donc parfaitement pour les petits espaces, et pourra être rangé facilement à la fin des fortes chaleurs. Enfin, son aspect chromé lui donne un beau look bien plus élégant que d’autres ventilateurs.

Habituellement vendu à 57 euros, ce ventilateur sur pied voit son prix descendre à 41,80 euros pour les soldes d’été. Cela représente une importante remise de 27 %, ce qui est rare sur un produit aussi demandé pendant l’été.

Climatiseur mobile à 244,99 euros

Pour aller plus loin, ManoMano propose également une large gamme de climatiseurs comme ce modèle à 244 euros. De classe énergétique A, ce climatiseur est conçu pour des pièces d’environ 20 mètres carrés. Il est livré avec un kit d’étanchéité pour fenêtre, afin d’expirer l’air chaud grâce au tube d’échappement sans laisser entrer la chaleur de l’extérieur. Enfin, cet appareil est monté sur quatre roulettes, pour qu’il puisse vous suivre de pièce en pièce sans avoir à le porter.

Cette climatisation mobile profite d’une remise de 43 %, faisant passer son prix à 244,99 euros contre 429 euros d’ordinaire.

Climatiseur réversible à 799,95 euros

Pour être efficace aussi bien l’été que l’hiver, ce climatiseur réversible est également capable de souffler de l’air chaud. Cet appareil peut donc fonctionner comme chauffage d’appoint, ou encore comme sèche-linge dans une buanderie par exemple. Pour la partie climatiseur, il est capable de refroidir une pièce allant jusqu’à 70 mètres carrés. Là aussi, un kit d’étanchéité pour fenêtres est livré afin de minimiser le gaspillage d’énergie.

Ce climatiseur réversible utile toute l’année profite d’une réduction de 100 euros, avec un nouveau prix fixé à 799,95 euros pour les soldes d’été.