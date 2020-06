Pierre Bourgès - il y a 12 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Le robot aspirateur Roomba 965 d'iRobot se négocie aujourd'hui à 400 euros au lieu de 650 euros lors de son lancement. Voilà de quoi craquer pour ne (presque) plus jamais avoir à faire le ménage.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Et si plus personne ne passait l’aspirateur dans quelques années ? Autant commencer dès maintenant. Le Roomba 965 d’iRobot permet de faire une entrée raisonnable dans le monde des robots aspirateurs, notamment grâce à son excellent rapport qualité/prix en promotion.

Au lieu de 649 euros au lancement, le Roomba 965 d’iRobot est actuellement disponible à 399 euros sur Boulanger. Difficile de faire mieux sur cette gamme.

Pour mieux comprendre l’offre

À quoi va me servir le Roomba 965 ?

Avec le robot aspirateur d’iRobot, le ménage n’est plus un problème. L’aspirateur est contrôlable directement depuis l’application dédiée (disponible sur iOS et Android). Elle permet alors de programmer un nettoyage quotidien ou bien d’en différer un, par exemple. Il est aussi possible de choisir d’aspirer une seule pièce ou bien un étage complet. Un gain incontestable de temps qui permettra de revenir dans une maison propre à votre arrivée.

Quelles sont les fonctionnalités de nettoyage ?

Le Roomba 965 reconnait l’endroit dans lequel il évolue. Cette analyse de l’environnement lui permet de savoir où il est déjà allé et ce qui lui reste à faire, tout en évitant les obstacles. Il est équipé de tout un tas de capteurs pour pouvoir reconnaître la poussière et les zones les plus encrassés afin de les nettoyer efficacement. L’aspirateur d’iRobot est aussi capable d’adapter sa hauteur en fonction de la surface (tapis, moquette, sol dur…). Enfin, même s’il est à court de batterie, il reviendra à sa base de recharge seul et gardera en mémoire la zone nettoyée pour reprendre où il en était une fois rechargé.

Que savoir de plus ?

iRobot annonce que sa gamme 900 est 5 fois plus puissante que la série 600 grâce à une technologie de nettoyage bien plus efficace. Son autonomie est elle aussi meilleure avec environ 90 min de nettoyage en continu. Il pourra ainsi nettoyer tout un étage sans problème.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.