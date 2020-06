[Le Deal du Jour] Dans la continuité de ses séries limitées sans prix qui double après un an, Sosh met aujourd'hui à jour ses offres sans engagement et propose un nouveau forfait mobile à 11,99 euros par mois avec 40 Go de données 4G.

La concurrence est féroce sur le secteur des forfaits sans engagement. Pour rivaliser avec RED et B&You, Sosh revient avec une nouvelle offre en série limitée. Ce nouveau forfait de la filiale d’Orange est toujours sans engagement et n’augmentera pas de prix au bout d’un an.

Pour y souscrire, il suffit de vous rendre sur la page Sosh dédiée au forfait à 11,99 euros par mois avec 40 Go de 4G. Attention, cette offre — qui se termine le 29 juin prochain — n’est disponible que pour les nouveaux clients.

Malgré la disparition de la série limitée à 100 Go, le forfait à 14,99 euros par mois pour 80 Go est quant à lui toujours disponible si vous souhaite une enveloppe 4G plus conséquente.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’y a-t-il dans ce forfait 40 Go ?

Avec ce forfait, vous aurez évidemment ces 40 Go de données 4G utilisables dans l’Hexagone. Vous profiterez par ailleurs de 8 Go inclus de 4G en Europe et dans les DOM, assez pour partir en voyage quelques jours sans se soucier de son forfait. De la même manière, les appels et SMS/MMS sont illimités dans toute l’Europe ainsi que dans les DOM.

Pourquoi choisir Sosh ?

Sosh est une filiale d’Orange et profite de l’infrastructure de l’opérateur français. En optant pour un forfait Sosh, vous bénéficiez donc de la qualité du service mobile de l’opérateur, avec un forfait moins cher et sans engagement. C’est également celui qui couvre la plus large partie du territoire français, de quoi éviter de se trouver en zone blanche. Cependant, en cas de problème, vous devrez passer par le service client Sosh, c’est-à-dire par message ou par téléphone. Il vous sera impossible de demander de l’aide dans les enseignes physiques d’Orange.

Il y a des choses à savoir en plus ?

Lors de votre inscription chez Sosh, il vous faudra débourser 10 euros immédiatement afin de recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Vous pouvez également demander de conserver votre numéro actuel, il faudra vous munir dans ce cas de votre RIO en appelant le 3179. Enfin, il est utile de rappeler que cette série limitée est uniquement disponible pour les nouveaux clients.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.