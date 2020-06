[Le Deal du Jour] Le Mavic Mini est le nouveau drone miniature de DJI, facile à utiliser et capable de filmer jusqu'en 2,7 K. Il est aujourd'hui disponible avec une réduction de 50 euros sur son prix d'origine, le faisant passer de 399 à 349 euros.

Les drones sont une passion pour certains et un moyen de capturer des souvenirs d’une nouvelle façon pour d’autres. Quel que soit votre profil, le nouveau DJI Mavic Mini saura vous satisfaire, car il a été conçu pour que tout le monde puisse s’amuser facilement avec, y compris les débutants. De plus, c’est un drone particulièrement compact qui se loge facilement dans une valise.

On le trouve aujourd’hui à 349 euros sur Boulanger, contre 399 euros depuis son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment s’utilise le DJI Mavic Mini ?

C’est simple. Le drone est livré avec une manette équipée de sticks amovibles, où votre smartphone vient se greffer en plein centre. Il suffit d’installer l’application DJI Fly (disponible sur iOS et Android) et de connecter votre téléphone à la manette avec l’aide du câble (microUSB, USB-C et Lightning) dans la boîte.

Cela permet tout simplement d’avoir un aperçu vidéo en plein vol et jusqu’à 2 kilomètres de distance. Le Mavic Mini peut d’ailleurs voler pendant 30 minutes selon le constructeur, ce qui est une autonomie record pour un drone de cette taille.

Quelles sont les principales fonctionnalités ?

Le DJI Mavic Mini n’est pas un drone premium, donc on peut d’ores et déjà oublier de nombreuses fonctionnalités automatiques qui font la réputation des drones de la marque (notamment le Palm Control). Cependant, il propose tout de même tout un panel de vols programmés via l’application dédiée, en passant par les modes dronie, fusée, cercle et spirale, avec même la possibilité de prendre des photos et vidéos pendant sa danse.

Il faut néanmoins préciser que ce Mavic Mini n’intègre pas de capteurs de collision pour éviter les obstacles automatiquement.

Qu’en est-il de la qualité des photos et vidéos ?

Encore une fois, ce n’est pas au niveau des drones les plus premium de la marque, mais c’est très acceptable pour le prix. Le DJI Mavic Mini s’équipe d’une nacelle stabilisée sur 3 axes et un capteur CMOS 12 mégapixels de 1/2,3 pouce avec un objectif à 83°. Les photos sont saisissantes et les vidéos peuvent être enregistrées en 1080p à 30 ou 60 images par secondes ou jusqu’en 2,7 K à 30 images par seconde. Le drone fait également preuve d’une bonne stabilité pour un meilleur résultat.

Est-il facilement transportable ?

Oui. Le DJI Mavic Mini est un drone incroyablement compact qui tient facilement dans la main une fois qu’il est replié, d’autant plus qu’il est très léger avec un poids de seulement 249 grammes.

Bref, il trouvera forcément sa place dans votre valise avant de partir en vacances.

