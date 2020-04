Romain Ribout - il y a 39 minutes Tech

[Le Deal du Jour] La manette Nacon Revolution Pro 2 est une manette haut de gamme pour la PlayStation 4. Elle est aujourd'hui remisée à seulement 59 euros sur Micromania, soit le prix d'une DualShock 4 V2 classique.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La gamme Revolution Pro de Nacon est un incontournable. C’est un peu comme la Series Elite pour Xbox One, mais sur PlayStation 4. Ce sont des manettes haut de gamme qui promettent un excellent confort de jeu et de nombreuses options de personnalisation pour s’adapter à votre gameplay.

La manette Nacon Revolution Pro deuxième du nom est aujourd’hui disponible à seulement 59 euros sur Micromania, contre plus d’une centaine d’euros à son lancement.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi choisir une manette premium comme la Nacon Revolution Pro 2 ?

Tout simplement pour améliorer le confort et l’expérience en jeu. Pour cela, la Nacon Revolution Pro 2 propose un design agréable en main — qui reprend d’ailleurs la forme de la manette Xbox One — et personnalisable. Il est en effet possible de changer certains boutons, comme la croix directionnelle pour passer de 4 à 8 directions par exemple. Il est également possible de rajouter des poids (2x 10g, 2x 14g ou 2x 17g) pour un équilibrage optimal, en fonction de vos préférences.

Ce n’est pas fini, puisque d’autres options de personnalisation sont de la partie, avec notamment la possibilité de régler la sensibilité des gâchettes et des joysticks, ou encore d’assigner différentes commandes aux 4 boutons raccourcis supplémentaires. Vous pouvez également créer jusqu’à 4 profils différents pour adapter votre gameplay en fonction du jeu choisi.

Est-il possible d’utiliser la manette Nacon sur un autre support que la PS4 ?

La Nacon Revolution Pro 2 n’est pas une manette sans fil. Elle est livrée avec un câble USB-C de 3 mètres de long pour la brancher à une PlayStation 4. Toutefois, il est également possible de la connecter à un PC grâce à l’intégration de la norme Xinput. Cela lui permet d’être reconnue automatiquement sous Windows, et même avec Steam en mode Big Picture. Elle est également compatible Mac.

Que vous soyez team Microsoft ou team Apple, la manette Nacon Revolution Pro 2 propose les mêmes options de personnalisation que sur PS4 grâce à un logiciel à télécharger gratuitement sur le site officiel.

