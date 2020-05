Avec un prix plancher de 1,85 euro par mois, le VPN de Surfshark est l'un des plus accessibles du marché. Il propose de très bons débits.

Alors que certains VPN misent sur des applications très complètes ou des fonctionnalités annexes, d’autres se contentent de l’essentiel. C’est le cas de Surfshark, qui propose un service de VPN performant et surtout très accessible avec un tarif agressif. Il devient ainsi une belle porte d’entrée à l’univers des VPN, pour celles et ceux qui recherchent un service efficace sans se ruiner.

En effet, Surfshark est actuellement en promotion et devient ainsi l’un des meilleurs rapports performance-prix du marché. Le prix du mois d’abonnement passe à 1,85 euro pour 24 mois, soit un total de 44,20 euros.

À quoi sert un VPN

Un VPN permet à l’utilisateur d’utiliser une connexion Internet chiffrée et une adresse IP localisée sur un serveur distant, généralement situé à l’étranger. Vous vous géolocalisez ailleurs et ajoutez une couche de protection aux regards indiscrets.

À noter que les données qui transitent par le VPN sont anonymisées, mais pas celles des sites que vous utilisez. Concrètement, même avec un VPN activé, Facebook saura qui vous êtes si vous vous connectez à votre propre compte.

Un VPN comme Surfshark permet en revanche d’éviter l’interception des données émises pas votre ordinateur. Un tunnel virtuel chiffre ces données, pour les rendre incompréhensible sans clé de déchiffrement.

C’est aussi grâce à des serveurs distants que les utilisateurs de VPN peuvent profiter de contenus géobloqués dans leur pays de résidence. Un VPN comme Surfshark est capable de délocaliser la connexion à Internet dans des pays où il dispose de serveurs. Par exemple, sélectionnez un serveur de Surfshark situé aux États-Unis pour profiter du catalogue américain de Netflix.

Surfshark : un excellent rapport performance-prix

En localisant la connexion à Internet sur d’autres serveurs, les VPN ont pour principal défaut de diminuer le débit constaté par l’utilisateur. Cette baisse est visible depuis des outils de mesure, mais elle se ressent moins si vous disposez d’une connexion Internet passant par la fibre optique.

Dans notre cas, avec une connexion en Wi-Fi 5 GHz et sur une box Internet d’Orange, nous profitons d’un débit de téléchargement de 233 Mb/s sans VPN. Avec le VPN Surfshark, le débit est passé à 150 Mb/s, en étant connecté à un serveur français. Ce débit descendant est largement suffisant pour naviguer sur Internet sans obstacle et télécharger rapidement des fichiers.

Surfshark en promotion à 1,85 euro/mois

En plus d’être un VPN rapide, Surfshark est aussi un VPN abordable. Il fait même partie des VPN grand public les moins chers du marché. Il est actuellement en promotion au prix de 1,85 euro par mois pour un engagement de 24 mois. Ce qui donne un total de 44,40 euros sur deux ans.

Crédit photo de la une : Surfshark