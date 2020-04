Que cela soit pour l'électricité ou pour le gaz, Mega Energie permet d'économiser 20 % sur sa facture d'énergie par rapport aux tarifs réglementés du fournisseur historique.

Parce que l’énergie est un bien précieux et que sa consommation est au cœur des problématiques liées au futur de nos sociétés, nous avions proposé avec BeMove une vente privée du fournisseur Mega Energie. Vos commentaires à la suite de cette offre nous ont montré que le prix de l’énergie et la consommation des appareils électriques vous importaient : quand BeMove nous a proposé de nous associer à une nouvelle vente privée de l’opérateur Mega, nous nous sommes dit que l’opération aurait du sens. Lors de sa dernière vente privée, le fournisseur offrait un prix 17 % inférieur au tarif réglementé d’EDF, il est désormais possible d’économiser 20 % sur le prix du kWh.

L’offre en détail

Il s’agit actuellement du meilleur prix disponible chez les différents fournisseurs que nous avons examinés puisque les rabais généralement constatés sont plutôt de l’ordre de 15 %. Dans le détail, l’offre est disponible dès ce mercredi 1er avril et jusqu’au 15 avril. Les tarifs sont inférieurs de 20 % par rapport aux montants pratiqués par EDF sur le prix du kWh hors taxe. L’abonnement est au même tarif.

En clair, pour un abonnement de 9 kVA, vous paierez également 11,97 euros, mais le kWh est en revanche facturé 0,1344 € (TTC) au lieu de 0,1587 € (TTC). Il s’agit des prix du tarif base, qui ne distingue pas les heures pleines et creuses. À partir de ces chiffres, vous pouvez ensuite calculer les économies en fonction de votre facture annuelle. À titre d’exemple, cela représenterait une économie de plus de 150 euros annuels sur un foyer de deux personnes de la rédaction qui a accepté de partager ses factures, chauffé à l’électrique et qui a consommé un peu plus 6 300 kWh en 2019.

Il faut en revanche noter que ce montant est indexé sur le tarif réglementaire : si le second augmente, le premier aussi. On conserve cependant la réduction de 20 %. Il s’agit enfin d’une offre dite « énergie verte » au sens du système européen de traçabilité. Cela signifie que pour chaque kWh consommé, un kWh d’énergie renouvelable (biomasse, solaire, éolien, hydraulique, etc.) est injecté sur le réseau.

Comment profiter de l’offre ?

Pour profiter de l’offre, il suffit de se rendre directement sur la page de l’opération et de suivre la procédure. Pour rappel, les offres énergie sont toujours sans engagement, vous pouvez donc en changer au gré des promotions. Il est également important de noter en période de confinement que le passage d’une offre à une autre ne nécessite aucune intervention de la part d’un technicien et se fait de façon totalement transparente pour vous, sans aucune interruption de service. Vous n’aurez pas de coupure d’électricité à craindre.

En cas de besoin, vous aurez accès à un numéro en 01 non surtaxé pour répondre à vos demandes depuis le call center situé à Montpellier.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.