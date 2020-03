Romain Ribout - 25 mars 2020 Tech

[Le Deal du Jour] Les microSD de la gamme SanDisk Extreme Plus sont plus que recommandables pour enregistrer des vidéos en 4K. Celle avec une capacité de stockage de 128 Go est aujourd'hui remisée à 28 euros (au lieu de 66) sur Amazon, soit 58 % de réduction.

Pour enregistrer des vidéos en 4K depuis votre smartphone, appareil photo ou GoPro, il est indispensable d’avoir une microSD compatible UHS 3 et V30. La SanDisk Extreme Plus d’une capacité de stockage de 128 Go remplit tous les critères.

On la trouve aujourd’hui avec une réduction de 58 % sur Amazon, la faisant passer de 66 à 28 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

La microSD SanDisk Extreme Plus est-elle performante avec les applications ?

Oui. La microSD SanDisk Extreme Plus est certifiée A2 afin de garantir des débits minimums suffisants au lancement d’une application depuis votre smartphone ou tablette, entre 10 et 30 Mo/s en lecture comme en écriture, et 4000/2000 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Cela veut tout simplement dire que les applications, ou même les jeux dématérialisés de votre Nintendo Switch, conserveront de bonnes performances lors de l’exécution.

Peut-on enregistrer des vidéos en 4K depuis un appareil compatible ?

Encore une fois, oui. Avec la classe 10 / UHS 1, notez qu’il est déjà possible de filmer et enregistrer des vidéos en Full HD à 60 images par seconde, mais ce n’est pas définitivement l’idéal pour de la 4K.

La micro SD SanDisk Extreme Plus est en revanche compatible avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30, ce qui veut dire qu’elle est davantage destinée à cette utilisation concernant l’Ultra Haute Définition. De ce fait, elle est idéale pour une caméra d’action type GoPro ou un appareil photo, ainsi que pour un smartphone… s’il est compatible.

Que savoir de plus sur la microSD SanDisk Extreme Plus ?

S’il ne faut pas non plus lui faire endurer les pires épreuves, il faut savoir que la gamme SanDisk Extreme Plus est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85 °C), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

