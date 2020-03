Romain Ribout - il y a 53 minutes Tech

[Le Deal du Jour] Commercialisée à 399 euros depuis sa sortie, la PlayStation 4 Pro avec 1 To de stockage est aujourd'hui disponible à 299 euros sur Amazon et Cdiscount. C'est tout de même 100 euros en moins sur la facture.

La nouvelle génération de consoles doit normalement arriver cette année. Cependant, il faut savoir que la majorité des jeux qui sortiront sur la prochaine PlayStation 5 — en tout cas pour les premières années — seront également compatibles avec la PlayStation 4. Vous l’aurez compris, la console actuelle de Sony a encore de belles années devant elle.

Aujourd’hui, la PS4 Pro 1 To est affichée à 299 euros sur Amazon et Cdiscount, contre 399 euros habituellement. À savoir que c’est normalement le prix du modèle Slim avec 500 Go de stockage. C’est tout simplement l’offre idéale si vous avez un téléviseur compatible 4K.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les avantages de la PS4 Pro par rapport à la Slim ?

La PlayStation 4 Pro a été lancée en 2016, soit 3 ans après la console originale. Par rapport au modèle Slim, elle a la particularité d’être surboostée par 4,2 téraflops de puissance (contre 1,8) afin de faire tourner les jeux en 4K à 30 fps ou en Full HD à 60 fps, le tout avec un joli traitement HDR. Ceci étant dit, tout cela n’est possible que si vous avez un téléviseur compatible. Il faut néanmoins prendre en compte que n’est pas de la véritable UHD comme c’est le cas sur la Xbox One X, mais le résultat reste tout même bluffant à l’écran.

Quels sont les jeux disponibles sur cette console de salon ?

Au-delà des nombreux jeux des éditeurs tiers, comme Activision avec la franchise Call of Duty, ou encore EA avec FIFA, Blizzard/Overwatch, Bethesda/Fallout et bien d’autres, Sony possède de nombreuses exclusivités pour sa console. On retrouve alors des titres comme Uncharted, Horizon Zero Dawn, God of War, Spider-Man, Death Stranding uniquement jouables sur la PlayStation 4, Slim ou Pro.

C’est une force qui lui permet encore aujourd’hui d’attirer de nombreux joueurs et joueuses. On compte également Final Fantasy VII Remake à cette liste, même si cette exclusivité est temporaire pendant un an. De plus, la bibliothèque s’agrandit encore grâce au PlayStation VR et les nombreux jeux d’ores et déjà disponibles.

