La dernière tablette abordable d’Apple commence à être une petite habituée des promotions, mais voici l’offre la plus intéressante jusqu’à maintenant : l’iPad 10.2 de 2019 est aujourd’hui affichée à seulement 259 euros sur eBay, contre 389 euros à son lancement.

En 2019, Apple a souhaité changer les habitudes d’utilisation avec sa tablette la plus abordable. Alors que son prédécesseur avait déjà accueilli la compatibilité avec l’Apple Pencil pour prendre facilement des notes ou dessiner, ce dernier modèle peut dorénavant se transformer en un véritable PC grâce à son Smart Connector qui permet de connecter un clavier maison. Bref, c’est un bel outil de productivité, aujourd’hui à prix réduit !

Au lieu de 389 euros sur l’Apple Store, l’iPad 10.2 de 2019 est disponible à 259 euros sur eBay, ce qui représente une réduction de 130 euros sur le prix d’origine de la tablette tactile, désormais « hybride ».

Quelles sont les caractéristiques de l’iPad 10.2 de 2019 ?

La fiche technique de l’iPad 2019 n’est pas réellement différente de l’ancien modèle. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, l’autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable par le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. La seule différence vient de la largeur d’écran, qui passe de 9,7 à 10,2 pouces, mais le design reste pratiquement inchangé avec les mêmes bordures autour et le bouton Home en bas, toujours équipé de Touch ID.

Pourquoi l’iPad 10.2 de 2019 est-il désormais une tablette « hybride » ?

Pour la simple et bonne raison qu’elle ne se limite pas à un usage dit « classique » d’une tablette tactile. Non, l’iPad 10.2 de 2019 va bien au-delà, en proposant tout d’abord une compatibilité avec l’Apple Pencil pour dessiner ou prendre des notes, par exemple. Ensuite, l’objet peut également se transformer en ordinateur portable grâce à l’intégration d’un Smart Connector, qui permet de brancher un clavier maison. Selon la firme de Cupertino, il peut facilement remplacer un ordinateur sur la même tranche de prix. Pour finir, la tablette abordable d’Apple peut servir de console de jeux vidéo. Il suffit de connecter une manette sans fil en Bluetooth (certifiée MFi) pour jouer à vos jeux préférés disponibles sur l’App Store, ou sur Apple Arcade.

