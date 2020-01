2020, l'année de la robotisation ? L’aspirateur iRobot Roomba 960 est aujourd’hui disponible avec une réduction de 250 euros, le faisant passer de 649 à 399 euros. Une belle offre pour un produit vendu et expédié par Amazon.

Les robots aspirateurs ont pour but de nous faciliter la vie. iRobot a inventé le secteur et propose aujourd’hui des modèles qui font tout simplement partie des meilleures références du marché — allègrement copiées par la concurrence. Le Roomba 960 n’est pas le plus haut de gamme d’entre eux, mais force est de constater qu’il possède un rapport qualité/prix très intéressant pendant les soldes d’hiver.

Au lieu de 649 euros, l’iRobot Roomba 960 est aujourd’hui affiché à 399 euros sur Amazon, ce qui représente une remise immédiate de 250 euros sur le prix habituel du robot aspirateur.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment l’iRobot Roomba 960 va-t-il faciliter mon quotidien ?

En vous faisant gagner du temps, beaucoup de temps. Les heures consacrées à passer l’aspirateur seront de l’histoire ancienne, puisque l’iRobot Roomba 960 pourra faire le ménage à votre place et pendant votre absence. Tout est contrôlable depuis l’application iRobot Home App (disponible sur iOS et Android), du nettoyage pièce par pièce jusqu’au grand ménage complet. De plus, sa compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa lui permet d’être contrôlé à la voix, idéal pour lancer rapidement une session de nettoyage avant de partir au travail.

Le nettoyage est-il efficace ?

Oui. On est très loin de la première génération de robots aspirateurs qui se contentait d’aller en ligne droite, puis de ricocher sur un angle aléatoire après avoir rencontré un obstacle. Ici, le nettoyage se fait intelligemment, notamment grâce aux nombreux capteurs de l’iRobot Roomba 960. Il est capable de se repérer et de naviguer dans les pièces de votre maison/appartement, tout en évitant les obstacles, mais aussi certaines zones et objets de votre choix. Grâce à ses 2 brosses en caoutchouc multi-surfaces, il aspire presque tout sur son passage et adapte même sa hauteur en fonction de l’environnement (tapis, moquette, sols durs, etc.). De plus, son capteur « Dirt Detect » lui permet de reconnaître les endroits les plus encrassés afin de faire un nettoyage plus puissant.

Que faut-il savoir de plus sur l’iRobot Roomba 960 ?

Avec son nettoyage « AeroForce » en 3 étapes, il faut savoir que l’iRobot Roomba 960 est 5 fois plus puissant que les aspirateurs Roomba de la série 600. Il est également plus autonome et peut faire le ménage pendant 75 minutes avant de s’arrêter, contre 60 minutes sur les autres modèles. Une fois la batterie vide, il reviendra tout seul à sa station de recharge, puis reprendra le travail là où il l’avait laissé. Il convient pour les surfaces jusqu’à 185 m², mais attention : il ne sait pas monter ni descendre les escaliers.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.