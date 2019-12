Romain Ribout - il y a 12 minutes Tech

Retrouvez les 3 meilleurs forfaits mobile sans engagement après le passage du père Noël : RED 60 Go à 12 euros par mois, B&You 50 à 11,99 euros par mois ou Free mobile 50 Go à 9,99 euros par mois.

Après avoir reçu (ou non) un nouveau smartphone sous le sapin, il est temps de profiter des offres « post-Noël » pour changer votre forfait mobile. À cette occasion, Bouygues Telecom, RED et Free mobile proposent tous des offres sans engagement à petit prix. Chacune d’entre elles possède ses avantages et inconvénients, mais toutes proposent aujourd’hui au moins 50 Go de données 4G.

En souscrivant à l’une des offres, vous aurez évidemment la possibilité de conserver votre numéro de téléphone mobile. Il suffit d’appeler le serveur vocal au 3179 pour obtenir le numéro RIO de votre ligne. N’oubliez pas, il faudra également ajouter 10 euros à la facture pour obtenir votre nouvelle carte SIM.

Qu’intègre précisément le forfait mobile Free ?

Le forfait en série limitée chez Free mobile est affiché à 9,99 euros par mois pendant un an, puis à 19,99 euros par mois. Il donne accès aux appels illimités vers les fixes et mobiles, ainsi que les SMS/MMS illimités, en France Métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte pour les appels). L’enveloppe 4G s’élève à 50 Go en France, mais celle-ci a la particularité de doublée après la première année, en même temps que le prix du forfait. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également illimités (uniquement vers la France), avec une enveloppe web dédiée de 4 Go sur le réseau 3G.

Qu’intègre précisément le forfait mobile B&You ?

Le forfait B&You est proposé à 11,99 euros par mois à vie, donc sans prix ni data qui double par la suite. Il propose les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis les DOM et l’Europe vers un numéro français. En ce qui concerne la data, elle s’élève à 50 Go dans l’Hexagone et à 6 Go en dehors des frontières françaises. Bouygues Telecom offre par ailleurs le premier mois à ses nouveaux clients ainsi qu’un abonnement de 3 mois à Spotify premium.

Qu’intègre précisément le forfait mobile RED ?

Pour finir, le forfait RED illimité est disponible à 12 euros par mois, également à vie. Ce forfait à la particularité d’être totalement modulable à tout moment, avec par exemple la possibilité d’augmenter son enveloppe 4G selon les besoins. Le premier palier propose les appels, SMS, MMS illimités en France Métropolitaine avec 60 Go de données 4G, extensible jusqu’à 100 pour 5 euros de plus. Depuis l’Europe et les DOM, une enveloppe de 8 Go est accordée, qui peut quant à elle monter jusqu’à 15 Go en ajoutant les USA, Canada Suisse et Andorre à sa liste, également pour 5 euros de plus.

