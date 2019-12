Vous avez reçu un nouveau smartphone, un ordinateur ou une tablette à Noël et le simple fait de penser à tout devoir réinstaller et retrouver vos mots de passe vous fatigue déjà ? Il existe une application pour vous faciliter la vie. Il s’agit de Dashlane.

Si vous avez eu un nouvel appareil connecté pour Noël, vous le savez bien : une fois passée la joie d’avoir un nouveau jouet tout neuf entre les mains, vient le moment pénible où il faut tout réinstaller et surtout tout configurer à nouveau. Que ce soit un nouvel ordinateur, une tablette ou un smartphone, il faut prendre le temps d’installer ou de réinstaller ses applications et surtout de se souvenir de ses mots de passe.

Utiliser un gestionnaire de mots de passe pour gagner du temps

Si cette tâche vous est pénible (et de fait, elle l’est pour tout le monde), autant prendre des bonnes résolutions dès maintenant pour ne plus jamais avoir à le refaire. La solution, c’est tout simplement de passer par un gestionnaire de mots de passe, comme Dashlane. Le principe de cette application, disponible sur Mac, Windows, Linux, iPhone et Android, mais aussi sur Chrome ou Firefox, est d’enregistrer tous vos mots de passe en son sein pour ensuite les ressortir automatiquement dès que vous en avez besoin.

Prenons le cas d’un nouveau smartphone Android sur lequel vous avez besoin de vous reconnecter à Spotify, Netflix ou de retrouver vos mots de passe sur votre navigateur web. Si vous avez préalablement installé Dashlane sur votre ordinateur et que vous y avez enregistré vos mots de passe, il suffit de télécharger Dashlane comme première application sur votre nouveau smartphone. Au moment où vous aurez besoin de vous connecter à votre compte sur votre nouveau smartphone, Dashlane repérera l’application utilisée et y entrera automatiquement vos identifiants et vos mots de passe.

Améliorer la sécurité de ses différents comptes

Dashlane ne se contente d’ailleurs pas uniquement de retenir les mots de passe. Il les rend également plus forts. Une fois les mots de passe enregistrés, Dashlane est capable de les catégoriser. Il est ainsi possible de voir en un clin d’œil quels sont ceux qui sont trop faibles (mots de passe trop courts ou trop évidents), ceux que vous avez réutilisés de trop nombreuses fois pour des sites marchands (les fameux « TataRenéeAmazon » et « TataRenéeFnac ») et même ceux qui sont compromis. Dashlane surveille en effet les fuites de bases de données de mots de passe et alerte l’utilisateur quand ses identifiants sont concernés.

Si les mots de passe sont trop faibles, Dashlane peut les rendre plus forts grâce à son générateur de mot de passe. Il est très simple d’accès : il suffit de choisir la longueur (de 4 à 28 caractères) et le contenu (chiffres, lettres, symboles caractères spéciaux) du mot de passe. Il affichera alors un mot de passe composé d’une suite illogique de caractères et donc très difficile à casser.

Pour certains sites web, Dashlane propose directement dans son application une fonctionnalité intitulée « Password Changer ». Elle permet de modifier automatiquement le mot de passe d’un service ou d’un site web. Concrètement, vous n’avez qu’à appuyer sur un bouton dans l’interface de l’application pour que le mot de passe actuel de ce site ou ce service soit remplacé par un mot de passe fort. Tout cela en quelques secondes.

Un véritable coffre-fort numérique

Pour terminer sur le fonctionnement de Dashlane, il faut savoir que tous vos mots de passe et données personnelles (Dashlane peut également stocker des pièces d’identité, des cartes bancaires ou des notes) sont protégés par un unique mot de passe, appelé le mot de passe maître. Une fois Dashlane installé et configuré, ce sera finalement le seul mot de passe dont vous aurez à vous souvenir. Si ce mot de passe est demandé quotidiennement par l’application, il peut être remplacé par Face ID ou un capteur d’empreintes digitales si votre smartphone ou ordinateur en possède un pour accéder plus rapidement aux données stockées dans Dashlane.

En bref installer Dashlane avant même d’installer d’autres applications sur son nouvel ordinateur ou smartphone n’a que des avantages :

Vous n’avez pas à vous souvenir de vos mots de passe, Dashlane s’en occupe pour vous

Dashlane vous permet également de savoir quels sont les mots de passe trop faibles ou utilisés trop souvent

Vous n’avez qu’un seul mot de passe à retenir : le mot de passe maître

Essayez Dashlane

Dans sa version Premium (39,99 euros par an), Dashlane couvre tous les appareils de l’utilisateur et peut stocker un nombre illimité de mots de passe. Il est également possible d’essayer Dashlane gratuitement : la version gratuite permet de gérer jusqu’à 50 mots de passe sur un seul appareil. C’est l’occasion parfaite d’essayer un gestionnaire de mots de passe et de comprendre le confort et la sérénité qu’il apporte.

Découvrir le gestionnaire de mots de passe Dashlane numerama

Le lien ci-dessus permet de bénéficier de 10 % de réduction sur l’abonnement d’un an à Dashlane Premium (soit 35,96 euros par an au lieu de 39,99 euros) mais aussi d’essayer gratuitement la version Premium pendant un mois. Pour ce faire, entrez le code numerama au moment de vous inscrire.