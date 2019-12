Fnac et Darty proposent un pack de Noël abordable pour ses premiers pas vers un univers connecté. Il se compose d’un Google Nest Mini, d’une guirlande et d’une prise connectée, pour 49 euros seulement.

Pour offrir ou pour se faire plaisir, le pack de Google ajoutera un peu de magie à votre mois de décembre. Avec la prise connectée, la guirlande électrique et l’enceinte connectée Google Nest Mini, il vous suffira alors de dire « Ok Google, allume le sapin » pour illuminer votre arbre de Noël.

Le pack est disponible à 49 euros sur Darty et fnac.com. Une belle offre, d’autant plus que l’enceinte seule revient à 59 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les différences avec le Google Home Mini ?

Le Google Nest Mini reprend le flambeau du Google Home Mini. Cette deuxième génération de la petite enceinte de la firme de Mountain View apporte évidemment son lot de nouveautés, à commencer par l’ajout de deux voyants lumineux aux extrémités en guise de repères pour le volume audio. Plus anecdotique, on retrouve désormais une fente pour l’accrocher au mur. Ensuite, et surtout, ce nouveau modèle possède une meilleure qualité sonore que l’ancien modèle.

Peut-on espérer une meilleure expérience avec Google Assistant ?

Sur le principe, oui. Le Google Nest Mini accueille un processeur et une puce dédiée au machine learning, pour traiter localement les demandes, donc sans connexion Wi-Fi. Un bon point lors d’une coupure d’Internet, par exemple. Ce n’est pas tout, cela lui permet également de mieux apprendre et comprendre, afin d’offrir un temps de réponse plus rapide. Pour le reste il n’y a pas de différence avec le Google Home Mini. Google Assistant répondra à toutes vos questions et requêtes. De plus, vous pourrez déjà commencer à contrôler des objets connectés avec la prise et la guirlande du pack de Noël à 49 euros sur Darty et fnac.com.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.