Volpy lance son propre site marchand, avec une large sélection d'iPhone reconditionnés en promotion pour le Black Friday.

Nous vous avons déjà parlé de Volpy et son application mobile. La startup française vient tout juste de lancer sa boutique en ligne accessible depuis un ordinateur, juste à temps pour le Black Friday. On y trouve un large choix de smartphones neufs ou reconditionnés. Il y a plusieurs modèles d’iPhone, ainsi que des téléphones Samsung et Huawei.

Black Friday oblige, Volpy propose des réductions sur différents iPhone reconditionnés jusqu’au 2 décembre seulement. Différents grades de reconditionnement sont disponibles :

Reconditionné neuf : parfait état (garantie d’un an)

: parfait état (garantie d’un an) Reconditionné premium : quelques microrayures invisibles à plus de 20 centimètres de l’appareil (garantie d’un an)

: quelques microrayures invisibles à plus de 20 centimètres de l’appareil (garantie d’un an) Reconditionné : légères marques sur la coque et/ou des rayures invisibles lorsque l’écran est allumé (garantie de 6 mois)

Volpy permet aux acheteurs de payer en plusieurs fois. Il est possible d’étaler son paiement en 3 ou 4 fois sans frais, et jusqu’à 20 fois avec frais. La livraison rapide par Chronopost est offerte pour toute commande.

Depuis l’application Volpy, vous pouvez également faire reprendre votre ancien smartphone pour en acheter un nouveau. Cela permet de diminuer significativement le prix d’achat pour un iPhone reconditionné.

Les offres sont dépendantes des arrivages de nouveaux produits remis à neuf. Il ne faut donc pas tarder en cas de promotion intéressante, et ne pas hésiter à revenir sur le site au cours des prochains jours pour consulter de nouvelles offres.

L’iPhone XS 256 Go à partir de 789 euros

Sorti il y a un peu plus d’un an, l’iPhone XS était le smartphone très haut de gamme d’Apple de 2018/2019. Hormis l’appareil photo, l’iPhone XS n’a que peu de différences avec l’iPhone 11 Pro de cette année. On y retrouve le même type de dalle AMOLED extrêmement bien calibrée et lumineuse, une autonomie confortable et un iOS 13 qui mise encore plus sur le respect de la vie privée de ses utilisateurs.

Volpy propose des remises sur différents iPhone XS. Les plus intéressantes concernent les iPhone XS dans les versions avec 256 Go de stockage. Il est possible de trouver l’iPhone XS 256 Go reconditionné comme neuf à 809 euros dans sa couleur dorée, sans aucune trace d’utilisation. Il est également à 789 euros dans un état reconditionné premium dans ce même coloris.

La version Max de l’iPhone XS 256 Go — avec un grand écran de 6,5 pouces — est elle affichée à 849 euros, reconditionnée comme neuf et dans une couleur grise sidérale. La version reconditionnée premium quant à elle est à 809 euros.

L’iPhone X 256 Go à partir de 659 euros

C’est l’iPhone X qui a apporté en premier le nouveau design des iPhone que l’on connait encore aujourd’hui. Il n’a donc pas pris une ride malgré ses deux ans d’âge. Les composants sont d’ailleurs toujours à la hauteur en 2019 : l’écran AMOLED n’est pas dépassé, la puce A11 tourne comme un charme et l’appareil photo est encore très satisfaisant.



Volpy propose actuellement l’iPhone X 256 Go reconditionné comme neuf à un prix de 699 euros. La version reconditionnée premium est elle à 659 euros.

L’iPhone XR à partir de 679 euros

L’iPhone XR est le smartphone abordable d’Apple de l’an dernier. Il reprend peu ou prou les mêmes caractéristiques techniques que l’iPhone XS à deux exceptions près. Il ne possède qu’une seule caméra au dos — qui reste capable de prendre d’excellents clichés — et l’écran AMOLED cède sa place à une dalle LCD de très bonne facture. Un écran avec une moins bonne définition, et donc moins gourmand, ce qui fait de l’iPhone XR un smartphone très endurant.

Volpy propose l’iPhone XR reconditionné au prix de 679 euros, dans un état comme neuf.

L’iPhone 8 reconditionné à partir de 369 euros

Certaines personnes regrettent l’ancien design des iPhone : le format compact et le bouton Home physique avec Touch ID ne sont plus disponibles sur les iPhone récents. À ce titre, l’iPhone 8 est le dernier grand représentant de cette époque révolue. Il embarque peu ou prou la même fiche technique qu’un iPhone X, ce qui lui assure encore aujourd’hui une longévité plus que convenable.

L’iPhone 8 est une bonne porte d’entrée pour les personnes qui souhaitent s’initier à l’univers d’iOS sans en payer le prix fort. Sur Volpy, l’iPhone 8 reconditionné est disponible à partir de 399 euros dans un état comme neuf. Pour la version reconditionnée premium, il faudra débourser 369 euros.