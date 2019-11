Commercialisé à 809 euros depuis son lancement en septembre dernier, la version 64 Go de l'iPhone 11 est aujourd'hui disponible à 750 euros sur Amazon, soit une remise de 7 % sur son prix d'origine.

L’iPhone 11, comme le fut l’iPhone XR en son temps, est aujourd’hui le smartphone de 2019 le plus abordable de la marque à la pomme. Il fait quelques sacrifices par rapport aux modèles 11 Pro et 11 Pro Max, mais il est loin d’être une version « Lite », ou allégée, notamment en intégrant la même puce A13 Bionic que ses grands-frères. La bonne nouvelle ? Vous pouvez profiter de sa puissance à prix réduit sur Amazon.

Au lieu de 809 euros, l’iPhone 11 avec une capacité de stockage de 64 Go est actuellement remisé à 750 euros sur Amazon, soit une économie de 59 euros sur son prix habituel.

À ce prix, l’iPhone 11 64 Go est uniquement disponible en un seul coloris : vert. Le produit est vendu et expédié par Amazon, avec la livraison gratuite en France métropolitaine.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 11 ?

L’iPhone 11 est le successeur de l’iPhone XR, et il s’agit d’une belle évolution. On trouve le même écran Liquid Retina de 6,1 pouces (un peu plus lumineux qu’auparavant) et la même taille d’encoche, mais intégrant cette fois-ci la nouvelle version de Face ID. Il monte en puissance grâce à la nouvelle puce A13 Bionic et propose, par la même occasion, une meilleure solution photo que son prédécesseur avec son double capteur intégrant un objectif ultra grand-angle. L’autonomie est également améliorée, estimée à 1 heure de plus que le XR selon le constructeur, tout en étant compatible charge rapide et sans fil. De plus, il est désormais étanche jusqu’à 2 mètres de profondeur, contre 1 mètre sur l’ancien modèle.

Pourquoi choisir l’iPhone 11 ?

Au-delà de son prix, plus abordable qu’un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max, l’iPhone 11 classique propose finalement une expérience quasi similaire. Il tourne lui aussi sous la dernière version d’iOS 13. Vu qu’il intègre la même puce que ses aînés, les jeux gourmands tournent également comme un charme. On pourrait peut-être lui reprocher son écran IPS LCD, mais ce dernier est tellement bien calibré qu’il est impossible de faire la différence avec de l’OLED à l’œil nu. Il n’atteint en revanche pas la même polyvalence photo, mais offre tout de même la simplicité de capturer un beau cliché, quelle que soit la situation.

