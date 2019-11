Google annonce une nouvelle fonctionnalité qui associe Maps et Traduction. L'idée ? Laisser le smartphone prononcer à votre place le nom de votre destination ainsi que son adresse.

Google a fait d’importants progrès en matière de traduction ces dernières années. S’il est encore possible de le prendre en défaut, l’outil est de plus en plus intéressant à utiliser lorsque les phrases ou les formulations ne sont pas trop ardues à passer d’une langue à l’autre. Et le meilleur indice de cette amélioration est la décision de Google d’interfacer cet outil avec un autre de ses services : Maps.

L’entreprise américaine a annoncé le 13 novembre une fonctionnalité qui rencontrera sans doute un grand succès auprès des touristes se déplaçant dans un pays dont il ne maîtrise pas — ou si mal — la langue. En effet, elle sera en mesure de prononcer à votre place une adresse ou un nom. Il suffit de renseigner une destination sur Maps et de cliquer ensuite sur l’icône du haut-parleur.

Une aide bien utile en voyage

Une fois ceci fait, l’application vous proposera de prononcer le nom de la destination ainsi que son adresse. Si vous êtes dans un taxi ou un VTC, cela peut vous faciliter la vie. Idem si vous voulez simplement demander votre route à une personne croisant votre chemin. En outre, l’application peut aussi prononcer des phrases usuelles, comme des formules de politesse pour remercier votre interlocuteur.

Cela n’a l’air de rien, mais vous n’aurez pas à vous ridiculiser lorsque vous demanderez à vous rendre à l’Eyjafjallajökull, en Islande, ou bien de visiter ce fameux village gallois qui se nomme Llanfair­pwll­gwyn­gyll­go­gery­chwyrn­drobwll­llan­tysilio­gogo­goch. Et on ne parle même pas des pays dans lesquels d’autres systèmes d’écriture ont cours, comme en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient.

Bien sûr, il est sans doute possible d’arriver au même résultat en faisant appel à d’autres applications. Cependant, cette fonctionnalité profite pleinement de l’écosystème logiciel de Google. La firme de Mountain View s’est assuré que la coopération entre Maps et Traduction se déroule sans accroc et que l’emploi de cette fonctionnalisée, appelée « Speakeasy » soit la plus simple possible.

Cette fonctionnalité bénéficie aussi bien à Android qu’à iOS. Elle couvre 50 langues et 47 pays.