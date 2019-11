Microsoft commence à proposer au téléchargement une nouvelle mise à jour de Windows 10, qui apporte son lot de nouveautés et de correctifs. Elle peut être récupérée dès à présent.

Le mois de novembre est maintenant bien installé et Microsoft vient de juger opportun de commencer à déployer sa nouvelle grande mise à jour de Windows 10 (dite « version 1909 »). La présentation des nouveautés avait eu lieu avec plusieurs mois d’avance, puisqu’un billet de blog paru dès juillet en détaille les grandes lignes. Par ailleurs, cette mouture vient apporter une importante série de correctifs.

Si vous ne ressentez pas le besoin de récupérer immédiatement la mise à jour, inutile de vous attarder sur les explications qui suivent : elle sera proposée tôt ou tard dans le canal Windows Update, en fonction du rythme que Microsoft compte impulser au déploiement. Pour les autres, il suffit de déclencher immédiatement la recherche des mises à jour pour qu’elle soit proposée.

Télécharger la mise à jour de Windows 10

Pour cela, faites un clic droit sur le menu Windows au niveau de la barre des tâches et prenez la ligne « Rechercher ». Inscrivez « Rechercher les mises à jour » (les premières lettres suffiront) et validez. Ensuite, effectuez ladite recherche. La récupération des plus récentes modifications pour Windows 10 commencera alors — d’autres correctifs de sécurité pourraient aussi être téléchargés du même coup.

L’ensemble du processus ne devrait pas prendre un temps très long si vous avez une bonne connexion, d’autant que cette mise à jour est moins volumineuse que celles qui ont été déployées précédemment. Il vous faudra redémarrer l’ordinateur pour finaliser l’installation. La prochaine grande mise à jour doit être rendue disponible au cours des premiers mois de 2020.

Des optimisations et quelques nouveautés

Du fait d’une mise à jour plus modeste que les précédentes, les nouveautés ne sont ni très nombreuses ni très spectaculaires. Par exemple, il est possible d’utiliser par défaut un autre assistant vocal que Cortana, la solution maison de Microsoft, comme Alexa d’Amazon. Il y a aussi du changement pour l’agenda et le calendrier, afin de faciliter l’ajout d’un évènement en quelques clics grâce à une nouvelle interface.

Microsoft mentionne également une gestion plus fine de la consommation énergétique sur les ordinateurs équipés de certains processeurs — mais ne dit pas lesquels. Des progrès en termes d’autonomie sont donc à prévoir du côté des ordinateurs portables. D’ailleurs, les notes de mises à jour font état de diverses optimisations en matière de performance et de fonctionnement de Windows 10.