La nouvelle génération d'iPhone est disponible, ce qui permet aujourd'hui à l'ancienne de profiter d'une baisse de prix. On trouve notamment l'iPhone XS 64 Go à 849 euros sur Amazon, contre 1 159 euros à sa sortie.

L’iPhone 11 est le smartphone le plus abordable d’Apple en 2019. Il succède au XR, avec une fiche technique un poil en dessous de celle de l’iPhone 11 Pro, notamment côté photo, pour faire baisser la facture finale. Dès lors, est-ce intéressant d’opter pour cette solution alors que l’iPhone XS était le haut de gamme il y a un an, sans concession ?

Eh oui, la version 64 Go de l’iPhone XS est aujourd’hui disponible à 849 euros sur Amazon.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les avantages par rapport à l’iPhone 11 ?

L’iPhone XS était le porte-étendard de la firme de Cupertino pour la période 2018/2019. Il ne fait aucun sacrifice contrairement à la nouvelle itération abordable d’Apple. On trouve sur l’iPhone XS un écran OLED et le duo de capteurs qui a seulement débarqué en 2019 sur les iPhone entrée de gamme. Les finitions de la gamme XS sont aussi un poil plus luxueuses, avec un dos en verre sublime. On perd simplement le dernier processeur, la puce U1 pour la géolocalisation à courte portée et la caméra TrueDepth améliorée (passant à 12 mpx).

Est-il encore assez performant pour répondre à la majorité des besoins ?

Évidemment, l’iPhone XS est encore une belle bête malgré l’arrivée de la nouvelle génération. Tout d’abord, sa puce A12 Bionic permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, tout en offrant la possibilité de faire tourner des jeux gourmands sans ralentissement — c’est encore l’un des processeurs les plus puissants au monde. Ensuite, son double capteur photo surprend toujours autant par sa facilité à capturer un beau cliché, d’autant plus que sa stabilisation optique est très efficace. Son autonomie se situe dans la moyenne et il est également compatible avec la charge sans fil.

L’iPhone XS est-il compatible avec les nouveautés liées à iOS 13 ?

Encore une fois, oui. L’iPhone XS a d’ores et déjà reçu la récente mise à jour depuis le 19 septembre 2019 et il recevra d’ailleurs les prochaines pendant encore longtemps grâce au suivi exemplaire d’Apple dans ce domaine. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous offre un aperçu des nouveautés d’iOS 13.

