Romain Ribout - il y a 12 minutes Tech

Cdiscount mobile propose aujourd'hui une nouvelle offre sans engagement : 50 Go pour 9,99 euros par mois. Et pas seulement la première année, le prix est à vie.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Après de nombreuses offres proposant consécutivement un tarif avantageux pendant 6 mois ou 1 an au maximum, Cdiscount mobile change enfin la formule de son forfait immanquable. Jusqu’au 7 octobre prochain, il est en effet possible de profiter d’une enveloppe 4G s’élevant à 50 Go pour 9,99 euros par mois avec un tarif à vie ! Grosso modo, votre facture n’augmentera pas la deuxième année, ni les suivantes.

Notez d’ailleurs que 10 euros seront ajoutés à la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. La conservation de votre numéro est également disponible gratuitement en fournissant le code RIO de votre ligne mobile.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément ce forfait ?

Le forfait immanquable de Cdiscount mobile donne accès aux appels, SMS, MMS illimités avec 50 Go de données 4G en France métropolitaine, avec un débit réduit après l’entière consommation de l’enveloppe. Depuis l’Europe et les DOM (38 destinations à l’étranger au total), les conditions sont les mêmes qu’en France concernant les appels, SMS, MMS illimités, mais avec un niveau de data moins important, réduit à 5 Go (sur le réseau 3G+ en Europe, et sur le réseau 4G dans les DOM).

Quel avantage à choisir Cdiscount mobile comme opérateur ?

Pour rappel, Cdiscount utilise le réseau NRJ Mobile, lui-même raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom, les trois plus grands opérateurs français donc. Un avantage intéressant qui permet notamment à l’utilisateur de choisir son réseau avant de souscrire à l’offre, dans le but de bénéficier de la meilleure couverture possible. Pour cela, nos collègues de chez FrAndroid ont listé les outils nécessaires à utiliser avant de prendre une décision.

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.