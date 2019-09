Yahoo a effectué un redesign de son logo, mais n'a pas abandonné son « ! », pourtant très daté. Un peu comme Yahoo, en fait.

Yahoo ! a un nouveau logo pour une « identité rafraîchie », peut-on lire sur le site de la startup de design très prisée Pentagram, qui a été en charge de redéfinir le logo de la multinationale américaine, repéré par The Verge le 23 septembre 2019.

C’est la première fois que Yahoo revoie son logo depuis 2013, où la police d’écriture ronde et déstructurée avait été remplacée… par une police un peu moins ronde et un peu moins déstructurée. Yahoo garde le violet, mais celui-ci tire désormais un peu plus vers le bleu. Malheureusement (pour la firme et pour l’époque), garder le point d’exclamation de la marque, alors que plus personne ne l’utilisait, semble légèrement anachronique. Pourtant au vu de la vidéo de présentation de Pentagram, qui joue beaucoup avec le point d’exclamation, la ponctuation semble importante…

« Pour marquer l’emphase, le point d’exclamation a été mis en italique, tout comme ça a été le cas dans tous les autres logos de l’entreprise. Le ‘Y’ et le ‘ !’ ont été inclinés à un angle de 22,5 degrés, un basculement vers l’avant qui suggère un sentiment d’engouement et d’impatience », affirme Pentagram.

Des scandales de piratage chez Yahoo

Il semble évident que Yahoo avait besoin de changer d’image et redorer son blason après avoir enchaîné les scandales liés au piratage de milliards ( !) de comptes de ses utilisateurs, subi en 2013 et révélé en 2017. L’entreprise a ensuite reçu une amende de 35 millions de dollars, par l’autorité de régulation des marchés financiers aux USA, pour n’avoir rien dit du piratage.

En 2018, on apprenait que Yahoo scannait encore les mails de ses utilisateurs à des fins de publicité ciblée.

En 2017, Yahoo avait envisagé de changer carrément son nom en Altaba, mais l’avait finalement gardé.

Le redesign du logo de Yahoo est accompagné d’une refonte esthétique de l’application de mail de l’entreprise.