Cdiscount propose cette semaine un forfait mobile avec 100 Go de data pour moins de 10 euros pendant un an, puis 20 euros par mois. Une solution idéale pour les amatrices et amateurs de vidéo en streaming.

Si vous consommez beaucoup de vidéo sur votre smartphone en 4G, la promotion Cdiscount Mobile de cette semaine devrait vous plaire. Le MVNO propose un forfait avec 100 Go de data pour 9,99 euros par mois la première année, puis 20 euros. Toujours sans engagement — vous pourrez changer au moment opportun, grâce à l’outil de FrAndroid.

Outre l’enveloppe de 100 Go en France, le forfait intègre les appels,SMS/MMS illimités en France Métropolitaine et dans les DOM, y compris Mayotte. On retrouve les limites de d’usage : 3h consécutive maximum par appel et 129 destinataires différents par mois (99 en Europe / DOM). Un peu moins que d’autres forfaits qui mettent généralement la limite à 200 destinataires différents — vous avez de tout même de la marge.

En Europe, Cdiscount conserve les appels et SMS/MMS illimités. L’enveloppe de données est réduite à 5 Go, et seulement en 3G+. C’est le défaut de cette offre, qui ne conviendra sans doute pas aux voyageurs réguliers surtout dans un cadre professionnel où l’on a besoin de débit. Pour les vacances, cela devrait toutefois suffire à trouver son chemin dans une capitale européenne et converser sur WhatsApp et consorts. Notez que l’Europe s’entend au sens strict, sans la Suisse et Andorre.

Vous avez donc un forfait pensé pour celles et ceux qui aiment consommer beaucoup de contenu, vidéo notamment, sur leur smartphone en France. Soit parce qu’ils se déplacent beaucoup, soit parce qu’ils ont une bonne connexion 4G et un ADSL moisi. La bonne nouvelle dans ce dernier cas, c’est que le forfait Cdiscount Mobile fonctionne sur la base de ceux de NRJ Mobile. Ce dernier est raccordé aux trois opérateurs historiques et permet ainsi de choisir le meilleur près de chez vous si celui assigné par défaut (SFR généralement) ne vous convient pas. Il faudra passer par le SAV a posteriori pour opérer le changement. Vous pouvez consulter la couverture avec le site Cartoradio de l’ANFR.

En Bref

100 Go de 4G en France, appels SMS et MMS illimités ;

5 Go en 3G+ en Europe, appels SMS et MMS illimités également ;

9,99 euros par mois pendant 1 an, puis 20 euros.

Le forfait 100 Go Cdiscount Mobile est disponible jusqu’au 17 septembre prochain. Il faudra ajouter 10 euros pour la carte SIM lors de la souscription.