Dell veut faire de la place sur les bureaux des entreprises. Exit les tours : voilà l'OptiPlex 7070, un ordinateur qui se loge dans le pied d'un écran.

Les innovation en informatique dédiée à la bureautique ne sont pas celles qui font le plus rêver. Et pourtant, on y trouve très souvent des concepts adaptés au monde de l’entreprise qui dépassent en intelligence l’ajout d’un néon par-ci ou d’un écran dans le clavier par-là. Dell, référence dans le monde du PC et plébiscité par les entreprises, a dévoilé l’un de ces concepts : un All-in-One modulaire qui se trouve dans le pied de l’écran.

À première vue, l’OptiPlex 7070 Ultra ressemble à un écran du constructeur fort classique. Il reprend les lignes des pieds des moniteurs bien connus et la face avant est, après tout, un de ces écrans. Sauf qu’il s’agit en fait d’un ordinateur complet, logé dans le pied de l’écran. D’ailleurs, l’écran est lui aussi un composant qui peut se changer, sur un support universel « VESA ». À la critique récurrente faite au format All-in-One (pas d’évolutivité), Dell répond en plus par un ordinateur modulaire.

Dell entend commercialiser plusieurs « modules OptiPlex » qui pourront s’intégrer à plusieurs configurations. Le premier, nommé 7070 Ultra, est un ordinateur très fin basé sur un processeur quadruple cœur Intel, jusqu’à 64 Go de RAM DDR4, un SSD au format M.2 jusqu’à 1 To et, en option, un disque dur jusqu’à 2 To. Côté connectique, on retrouve un port Ethernet, de l’USB Type-C DisplayPort, de l’USB Type-A et un connecteur audio. Dell vend en option un adaptateur Wi-Fi 6, histoire de parer la configuration aux évolutions futures de la connectivité sans fil. Bref, une configuration complète qui pourra évoluer en changeant simplement de module.

Pensée comme une alternative à l’ordinateur portable, la gamme OptiPlex proposera plusieurs évolutions, comme la possibilité d’ajouter un deuxième écran et gagner en surface affichée.

Évidemment, le constructeur vend avant tout le gain de place sur un bureau ans un open space ou pour un ordinateur qui a vocation à être partagé. Plus de tour, un seul câble pour brancher l’ensemble et la journée de travail peut démarrer.

La disponibilité a été annoncée au 24 septembre 2019, à un prix pour les États-Unis avoisinant les 750 $.