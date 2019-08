Lancé à 749 euros au mois de juillet, vous pouvez déjà économiser 300 euros sur « The One », le tout dernier téléviseur de Philips avec plein de trucs cool comme Google Assistant ou la technologie Ambilight.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Philips a lancé en juillet une nouvelle série de téléviseurs baptisée « The One », et numérotée xxPUS7354. Le premier téléviseur de la gamme, le 43PUS7354, d’une diagonale de 43 pouces est aujourd’hui proposé à 479 euros chez Rakuten au lieu de 749 lors de son lancement il y a moins d’un mois. Vous récupérez également 24 euros en Super Points pour de futurs achats si vous rejoignez gratuitement le Club R.

Dans le détail, la dalle VA de 43 pouces rétroéclairée par LED affiche une définition UHD / 4K. Elle supporte les standards HDR 10+ et Dolby Vision. Même si peu de contenus sont disponibles pour le moment, vous serez parés pour l’avenir. On retrouve également du Micro Dimming Pro pour rendre les noirs un peu plus noirs. Voilà pour les basiques.

Le téléviseur est animé par le processeur P5 (1re génération) qui s’occupera également du traitement d’image. Lancé en 2017, c’est une puce haut de gamme que l’on retrouve notamment dans les flagship OLED de la firme. Elle est réputée pour sa faculté à upscaler les contenus Full HD en Ultra HD.

Au rang des autres nouveautés de cette série « The One » il y a également la prise en charge native des ami.e.s Alexa et Google Assistant, qui fonctionneront de concert avec l’OS du téléviseur qui n’est d’autre qu’Android TV. On retrouve enfin la technologie Ambilight toujours appréciable et sur 3 côtés.

Pourquoi aime-t-on ce téléviseur ?

La qualité Philips et le processeur P5 ;

Un format 43 pouces discret et adapté aux petits appartements ;

Tous les « petits plus » cool.

Le Philips « The One » 43PUS7354 est disponible chez Rakuten pour 479 euros au lieu de 749 euros. Expédié par un vendeur Européen. Cet achat vous rapporte également 24 euros en Super Points à utiliser ultérieurement si vous rejoignez gratuitement le Club R.