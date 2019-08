Renouvelée il y a peine un mois, l'Ultimate Ears Wooderboom (première du nom) reste une très bonne enceinte étanche pour l'été. En promotion aujourd'hui 57 euros, c'est un excellent rapport qualité/prix.

Nous avons sacré la Wonderboom 2 meilleure enceinte étanche pour cet été. C’est aujourd’hui, la première du nom qui est en promotion à seulement 57 euros dans sa version noire, vendue et expédiée par Amazon. Si elle est un peu moins douée que le nouveau modèle, c’est un excellent rapport qualité/prix. On vous la recommande chaudement pour cet été.

La Wonderboom, c’est l’enceinte compacte et étanche d’Ultimate Ears. Autrement dit, elle se loge très facilement dans une valise, et pourra être utilisée dans l’eau puisqu’elle est certifiée IPx7. On vous déconseille de la laisser immergée trop longtemps, mais vous pourrez la laisser près de l’eau et la manipuler avec des mains mouillées. Elle résiste également théoriquement à la poussière et donc aux grains de sable de la plage, mais n’a pas été certifiée sur ce point (d’où le « x » de IPx7).

La première version profite également d’un bon rapport puissance/taille, mais délivre moins de basses que le nouveau modèle. Mécaniquement, cela renforce l’emphase de sur les médiums. Elle est également un peu moins autonome que la nouvelle version avec 10h annoncées. Largement de quoi tenir une journée d’utilisation toutefois.

Elle se recharge via MicroUSB, et c’est l’unique port de l’enceinte. Elle ne dispose pas de connecteur jack. Bluetooth seulement donc, mais vous pourrez connecter deux smartphones simultanément et vous battre pour la maîtrise de la playlist de l’été. Elle pèse 425 grammes et n’alourdira donc pas trop votre valise.

Pourquoi recommande-t-on cette enceinte ?

Étanche et compacte ;

Puissante ;

Un excellent rapport qualité/prix

L’enceinte UE Wonderboom (1) est disponible à 57 euros sur Amazon, uniquement en noir, dans la limite des stocks disponibles. D’autres coloris sont disponibles, mais c’est plus cher.