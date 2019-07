On ne vous recommandera jamais assez de remplacer votre vieux disque à plateaux pour un SSD. Vous pouvez le faire aujourd'hui avec un disque de (presque) 1 To pour seulement 89 euros.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Le bon plan

Si vous lisez régulièrement nos Deals du Jour, vous savez que nous avons un faible pour les SSD. C’est actuellement la solution la plus économique et la plus simple pour donner un coup de fouet à sa machine. Nous ne résistons donc pas à l’envie de vous proposer ce SSD PNY de 960 Go à seulement 89 euros chez Amazon.

Puisque vous upgradez votre ordinateur Si vous cherchez à améliorer votre ordinateur, sachez que dans notre quête quotidienne de deal, nous sommes aussi tombés sur une GeForce GTX 1660 Ti OC de PNY également. Elle est à 255 euros, c’est un bon prix pour cette carte qui fera tourner la plupart des jeux en ultra 1080p à 60 fps.

Pas besoin d’épiloguer : les SSD sont plus rapides, plus fiables, et plus solides que les disques traditionnels. Autrefois sensiblement plus élevés, leurs prix se sont réduits au point de tomber, en l’occurrence, à moins de 10 cts le Go. C’est certes toujours plus que les disques à plateaux, mais les bénéfices sont tels qu’ils justifient le surcoût sans autres formes de procès.

Dans le détail, ce SSD PNY offre des vitesses de 550 Mo/s en lecture et 515 Mo/s en écriture. Il s’agit de mémoire de type TLC avec 3 bits par cellules, ce qui a un impact sur la longévité du disque. Rassurez-vous, dans le cadre d’un usage normal, il est plus probable qu’il soit remplacé avant d’atteindre sa limite de cycles.

On précise que le disque est vendu nu, si vous comptez l’installer dans un emplacement S-ATA 3,5 pouces, il faudra investir dans un adaptateur. Comme la plupart des SDD, il est au format 2,5 pouces.

Pourquoi recommande-t-on ce SSD ?

Moins de 10 cts le Go ;

Les SSD, c’est vachement bien ;

Vraiment.

Le SSD PNY CS900 960 Go est disponible chez Amazon pour 89 euros, vendu et expédié par le marchand.