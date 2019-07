RED a décidé de relancer son forfait mobiles 60 Go, 15 Go aux USA et au Canada pour 15 euros seulement. Une offre parfaite pour les voyageurs.

Le bon plan

Laissée de côté quelques semaines, l’offre à 15 euros de RED by SFR retrouve ses 60 Go de data, contre 15 précédemment, toujours sans engagement et « à vie ». Elle conserve en revanche 15 Go aux USA et au Canada ainsi qu’en Europe : cela en fait le meilleur forfait du moment si vous vous déplacez plus ou moins régulièrement outre Atlantique.

Dans le détail, vous avez donc les appels (3h max par appels)/SMS/MMS illimités en France et dans les DOM (hors Mayotte), mais aussi depuis l’Europe (au sens large, avec la Suisse et Andorre), les DOM, les USA (dont Hawaï) et le Canada, vers les fixes et mobiles de ces mêmes pays à l’exception du Canada. La durée d’un appel ne pourra pas excéder 2h à l’étranger, et 200 destinataires différents par mois (en France comme ailleurs).

Sur la data, vous avez 60 Go à utiliser en France Métropolitaine. RED propose en sus une enveloppe de 15 Go par mois uniquement dédiée aux usages à l’étranger : Europe (y compris Suisse et Andorre), DOM, USA et Canada. Les MMS sont décomptés des 15 Go, au-delà ils sont facturés comme de la donnée classique, en plus du coût unitaire de l’envoi.

Le hors forfait 4G aux USA est facturé 9,24 €/Mo, et même 13,20 euros au Canada. Faites attention ! En Europe, c’est le tarif légal qui s’applique : 0,0054 €/Mo. En France et contrairement aux forfaits à 5 et 10 euros, le débit est simplement réduit.

RED reste toutefois un peu avare sur le double appel, toujours proposé en option pour 2 euros par mois. La carte SIM est facturée 10 euros au moment de la commande.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

60 Go pour seulement 15 euros

15 Go en plus pour l’Europe ET les USA/Canada

Sans engagement, et un prix qui s’applique « à vie »

Le forfait RED 60 Go à 15 euros est disponible jusqu’au 12 août. L’offre est réservée aux nouveaux clients.

N’oubliez pas d’appeler le 3179 pour obtenir le code RIO de votre ligne mobile, qui vous permettra de conserver gratuitement votre numéro de téléphone actuel.