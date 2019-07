Le réseau social Pinterest intégrera bientôt des activités visant à améliorer le bien-être de ses utilisateurs.

Les millions d’utilisateurs de l’application Pinterest auront bientôt droit à de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer leur bien-être. Dans un communiqué de presse diffusé le 22 juillet, la société a expliqué que son réseau social proposera des activités et exercices de relaxation dans un futur proche. Si leur objectif est le même, ils ne s’attaquent pas tous aux mêmes problèmes : certains doivent permettre de réduire le stress de l’internaute, d’autres de travailler sur son anxiété ou encore de l’aider à se reconcentrer, le tout via des exercices de respiration ou de méditation.

« Les gens viennent sur Pinterest pour découvrir de nouvelles idées et chercher de l’inspiration. » explique Annie Ta, chef de produit chez Pinterest. « Mais on sait que la vie ne nous inspire pas toujours, pas plus que certaines choses sur internet. » Selon elle, la société souhaite mettre en place ces activités pour que les utilisateurs trouvent toujours de quoi aller mieux. Quand un internaute lancera une recherche avec des mots clés tels que « citations stress » ou « anxiété au travail », l’application affichera les exercices.

L’utilisateur décidera de faire les activités ou non, mais on notera que cette expérience sera séparée de celle du réseau social « classique ». Les interactions sont privées et n’influeront donc pas sur les suggestions de contenus par la suite.

Des conseils de professionnels

Pour mettre en place les exercices, les développeurs de Pinterest ne se sont pas contentés de travailler en interne. La société a fait appel à Brainstorm, le laboratoire de Stanford pour l’innovation dans la santé mentale, à l’association Vibrant, spécialisée dans la santé émotionnelle, et au réseau national de prévention contre le suicide des États-Unis. Les activités proposées par Pinterest « ne remplacent pas les conseils d’un médecin » comme le précise le communiqué, mais elles ont été créés par des professionnels qui connaissent bien la question de la fragilité émotionnelle.

Les exercices de bien-être seront accessibles aux États-Unis dans les semaines prochaines sur iOS et Android. Pour ce qui est du reste du monde, Annie Ta a simplement annoncé qu’elle « espère que cette expérience pourra être apportée à tous les Pinners (utilisateurs de Pinterest) dans le futur. »