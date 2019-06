Redécouvrez Internet à la vitesse de la Fibre pour 14,99 euros par mois pendant un an chez Sosh, avec la toute dernière Livebox et la qualité du réseau Orange.

Le bon plan

Le fibre est de moins en moins cher, surtout chez Sosh. La filiale d’Orange propose propose sa « Boîte Sosh » jusqu’au 13 juin à 14,99 euros par mois pendant un an, puis 29,99 euros. L’occasion de passer à la Fibre avec l’un des meilleurs réseaux, si ce n’est le meilleur, en France.

La Boîte Sosh offre des débits montants et descendants allant jusqu’à 300 Mb/s avec la dernière Livebox 4 ainsi qu’une ligne de téléphone fixe avec les appels illimités en France Métropolitaine, les DOM, et 100 destinations à l’international dont le Maroc, Israël, les USA et bien sûr les pays de l’Union européenne.

La TV n’est en revanche pas incluse dans l’offre : elle est disponible en option pour 5 euros par mois pour 160 chaînes. Une offre gratuite est comprise (sur demande) avec 72 chaînes, mais uniquement sur smartphone / tablette et ordinateur. Et non, ça ne marche pas nativement avec un Chromecast.

Rappelons enfin que l’installation de la Fibre est offerte et que Sosh rembourse jusqu’à 100 de frais de résiliation de votre ancien FAI. Ceux demandés par Sosh sont de 50 euros : offre sans engagement ne veut pas dire sans frais de résiliation.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait ?

Les débits de 300 Mb/s symétriques

La qualité de la fibre Orange à prix modique

La dernière Livebox

La Boîte Sosh est aujourd’hui disponible à 14,99 euros par mois pendant un an, puis à 29,99 euros par mois. Cela fonctionne aussi en ADSL si vous n’êtes pas éligible à la Fibre.

L’offre prend fin le 13 juin 2019 à 7h.