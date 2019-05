Pour rendre la réalité virtuelle encore plus réaliste, un ingénieur a créé un robot capable de donner des coups aux joueurs dans la vraie vie.

Pour vivre l’expérience la plus réaliste possible en VR, seriez-vous prêt à recevoir quelques coups ? À cette question, le youtubeur James Bruton répond oui, sans hésiter. Dans une vidéo publié le 13 mai, l’ingénieur a montré les résultats de son projet très particulier : un robot capable de frapper une personne dans la vraie vie pendant qu’elle joue avec un casque de réalité virtuelle. Pour atteindre son but, Bruton s’est associé à des étudiants de l’université de Portsmouth qui l’ont aidé non seulement à construire la machine, mais aussi à développer une expérience VR dédiée.

Dans la vidéo, on peut voir un joueur armée d’une batte baseball et d’un bouclier faire face au robot et à ses gants de boxe. Derrière eux, un écran transmet la vision de l’utilisateur dans le jeu et montre que les coups de la machine sont bien les mêmes dans le monde virtuel et réel. Pour arriver à ce résultat, les ingénieurs ont utilisé des capteurs Vive Tracker qui détectent aussi bien les mouvements de bras pneumatiques de la machine que ceux des armes du joueur.

En résulte une expérience intense : les chocs se font sentir sur le bouclier et il ne doit pas être agréable de prendre un coup. La sensation de « danger » semble bien présente, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des jeux VR.

Quelle place pour ce robot sur le marché de la VR ?

Le robot créé par James Bruton et les étudiants de Portsmouth n’est qu’un simple projet amusant, mais il pourrait inspirer certaines sociétés. Les firmes spécialisées dans la réalité virtuelle cherchent toujours à améliorer l’immersion des joueurs et joueuses. Selon certaines, un réalisme plus important passe par des machines présentes dans le monde réel. On pense notamment aux tapis omnidirectionnel qui permettent aux utilisateurs de marcher « pour de vrai » dans un monde virtuel, du moins en théorie.

Un robot capable d’affronter des êtres humains dans le jeu comme dans la réalité pourrait avoir beaucoup de succès, notamment dans les salles d’arcade. Reste à voir si les développeurs souhaiteront créer une machine qui pourrait faire courir le moindre risque aux utilisateurs.