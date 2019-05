L'organisation Creative Commons propose un méta-moteur de recherche pour dénicher des photos libres de droits sur le net.

Vous cherchez des photographies libres de droits, mais vous n’avez pas envie de visiter chaque site spécialisé un par un ? Le nouveau méta-moteur de recherche mis en place par l’organisation Creative Commons vous sera certainement d’un grand secours. Grâce à lui, vous pouvez réaliser une recherche sur 19 sites différents, y compris sur des références du genre comme Flickr.

Licences Creative Commons Elles autorisent le partage d’œuvres selon des conditions plus ou moins restrictives. Outre le respect du nom de l’auteur, des consignes de publication peuvent ainsi être imposées (pas d’usage commercial, pas de modification). Elles peuvent également être combinées.

Les sites pris en charge sont les suivants :

Animal Diversity Web

Bēhance

Brooklyn Museum

Culturally Authentic Pictorial Lexicon

Cleveland Museum of Art

DeviantArt

Digitalt Museum

Flickr

Flora-On

Geograph Britain and Ireland

Metropolitan Museum of Art

Museums Victoria

Rawpixel

Rijksmuseum

Science Museum – UK

SVG Silh

Thingiverse

Thorvaldsens Museum

World Register of Marine Species

Multiples licences prises en compte

Le site permet de resserrer le champ de la recherche à un nombre réduit de sites (ou même à un seul) et donne accès à des outils pour filtrer en fonction de ses besoins. Si vous êtes à la recherche d’un cliché que vous pouvez utiliser à des fins commerciales, ou que vous voulez modifier, le moteur vous donne la possibilité d’écarter les résultats qui ne correspondent pas à votre recherche.

Si vous êtes à l’aise avec les différentes licences d’utilisation Creative Commons, le moteur de recherche vous permet aussi de chercher par type de contrat, comme BY-SA, BY-ND ou BY-NC-ND. Il y en a six en tout, plus deux catégories spéciales : l’une concerne les œuvres entrées dans le domaine public et l’autre les licences utilisant la licence CC0, qui équivaut à un renoncement de tous ses droits.

À l’usage, on peut toutefois regretter le manque d’options pour affiner une recherche : il n’est pas possible pour le moment de trier les photos selon le format d’affichage (en portrait ou en paysage par exemple), la couleur dominante (ou même en noir et blanc) ou la date. Pour un tri vraiment fin, il faut mieux se rendre sur Flickr, par exemple, qui donne accès à des outils plus étoffés.

Mises à jour à venir

Les sites recensés par Creative Commons ne constituent pas un catalogue exhaustif de ce qu’il est possible de trouver en matière de contenus libres de droits : d’autres sites comme Visual Hunt, Unsplash, Pixabay ou Pexels proposent aussi des photographies — qu’ils vont parfois chercher sur d’autres sites. Wikimedia Commons n’est pas non plus pris en charge, du moins pour le moment.

Comme on peut le lire dans le message annonçant la sortie du moteur de sa version bêta, il est prévu d’augmenter la taille du catalogue explorable par les internautes en ajoutant des médiathèques comme Europeana et Wikimedia Commons. Il est aussi prévu d’indexer d’autres types d’œuvres sous licence CC, comme les manuels scolaires ouverts et les documents audio, plus tard cette année.

En tout, le méta-moteur de recherche est capable de fouiller dans plus de 300 millions de fichiers — dont l’essentiel est hébergé sur Flickr.