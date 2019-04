BlackBerry Messenger, aussi dit « BBM », va disparaître prochainement. Si le logiciel n'était plus beaucoup utilisé, son arrêt marque la fin d'un pionnier des applications de messagerie instantanée.

Après 13 ans de bons et loyaux services, l’application BBM (BlackBerry Messenger) tire sa révérence. La société Emtek, qui gère le logiciel depuis juin 2016, l’a annoncé dans un communiqué de presse et sur Twitter le 18 avril : « Le service client de BBM fermera le 31 mai 2019. » La FAQ préparée par la firme précise également que tous les stickers, BBMoji (les emojis exclusifs de l’application) et contenus partagés par messages ne seront plus disponibles après cette date.

Today we’re announcing that we will be closing BBM consumer service on 31 May 2019.

Thank you for being part of the BBM consumer service experience !

For more info : https://t.co/6ofKmXFkZE pic.twitter.com/BA1XIYRhPd

— BBM (@BBM) April 18, 2019