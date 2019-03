Des personnes possédant une box SFR se sont aperçus que leur téléviseur s'allumait par défaut sur la chaîne BFM TV, depuis quelques semaines. Les deux marques appartiennent au même groupe.

Sur Twitter, plusieurs internautes se sont étonnés de voir leur télévision s’allumer systématiquement sur la chaîne BFM TV ou BFM Paris. Ce constat leur a semblé d’autant plus étrange que tous possèdent une box de la marque SFR. Or SFR et BFM appartiennent à un seul et même groupe, nommé Altice.

Altice a-t-il vraiment fait en sorte de privilégier sa chaîne de télévision au détriment des concurrents ? Le groupe en tout cas, s’en défend.

Un même constat depuis quelques semaines

Le journaliste François Devin a tweeté sur le sujet le 22 mars. Il explique ne jamais regarder BFM TV, mais que sa télévision s’allume pourtant systématiquement sur la chaîne. « Encore une mise à jour pour booster les chiffres d’audience de cette chaîne ? Rapport avec l’actualité ? » s’interroge-t-il.

Donc, la box SFR qui s’allume systématiquement sur BFM TV alors que je ne regarde jamais cette chaîne… c’est une blague ? Encore une mise à jour pour booster les chiffres d’audience de cette chaîne ? Rapport avec l’actualité ? — François Devin (@DomHowardCalais) March 22, 2019

D’autres internautes ont fait le même constat. Ils l’expliquent qu’avant, leur télévision s’allumait sur la dernière chaîne consultée. Ce n’est plus le cas depuis quelques semaines. On le voit dans cette vidéo, filmée par un propriétaire de box SFR :

Ma box SFR elle va pas me lacher avec BFM pic.twitter.com/qVnItAor4h — Looza 豊 (@EnemyOfMankind1) March 27, 2019

Cela semble arriver à des personnes qui viennent d’avoir une box ou d’autres qui ont récemment mis à jour leur box. Le fait de débrancher la box n’y change rien.

Altice dit ne privilégier personne (mais un peu quand même)

Interrogé par Le Parisien mardi 26 mars à ce sujet, le groupe Altice nie privilégier les médias de son groupe. « Il y a une alternance entre les chaînes qui sont mises par défaut à l’allumage, ça peut être BFM ou d’autres chaînes hors du groupe, et ça peut changer selon les mises à jour », explique le groupe.

Cette explication semble contradictoire avec ce que les utilisateurs de box SFR affirment. Selon eux, aucune chaîne n’était mise en avant auparavant. BFM est la première à l’être, et visiblement la seule. Cela n’explique pas non plus tout à fait pourquoi BFM TV s’est retrouvée « chaîne par défaut de démarrage » sur de nombreux téléviseurs.

Nous avons contacté Altice pour en savoir plus, mais n’avons pas obtenu de réponses à nos questions pour le moment.

Des Parisiens s’étaient déjà plaints il y a deux ans que BFM Paris s’affichait automatiquement lorsqu’ils allumaient leur box SFR.

Comment régler ceci ?

Si vous n’en pouvez plus de BFM TV, sachez qu’il est possible de modifier la « chaîne par défaut de démarrage ». Il suffit d’aller dans ses réglages. Sélectionnez ensuite « TV » puis « chaîne par défaut au démarrage » et enfin, « désactivé ».

Pour les abonnés SFR (@Guinness60) qui ne veulent pas que la box ne démarre sur BFM : réglages ▶️ TV ▶️ Chaîne par défaut au démarrage ▶️ Désactivé. — Joueur Citoyen (J-154) (@joueurcitoyen) March 16, 2019

Une fois que cela sera fait, votre téléviseur s’allumera comme avant sur la dernière chaîne consultée.

Des internautes ont menacé de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour qu’Altice cesse cette pratique. Le Parisien raconte que deux signalements ont été reçus à ce sujet pour le moment. Le CSA explique qu’il n’a aucun pouvoir sur les chaînes à l’allumage que décide d’imposer Altice.

En 2009, la chaîne BFM TV (le groupe Altice ne la détenait pas à l’époque) s’en était prise à CanalSat. Elle estimait qu’il n’était pas normal que le bouquet satellite mette en avant au démarrage sa chaîne d’informations, I-Tele, au détriment de ses concurrentes. Une action en justice pour concurrence déloyale avait été menée, si bien que CanalSat avait fini par renoncer à ce procédé.