Habituellement commercialisé aux alentours de 90 euros, le disque dur externe Transcend 2 To est aujourd'hui disponible à 59 euros sur Amazon, soit une économie d'une trentaine d'euros sur son prix d'origine.

Le bon plan

A l’ère du tout numérique, l’importance d’avoir un support physique est grand, que ce soit pour conserver des documents importants, des souvenirs de vacances ou tout autre type de fichiers volumineux, ou non. Aujourd’hui, le disque dur externe Transcend 2 To est affiché à 59 euros sur Amazon.

Le disque dur externe de la marque Transcend est livré avec une coque externe. D’une conception antichoc en caoutchouc, cette protection à trois niveaux promet de résister aux chutes pour conserver les données enregistrées aussi longtemps que possible. Outre la résistance accrue, elle permet également de rendre le disque dur plus silencieux.

Il possède un design compact avec son format 2,5 pouces et intègre un bouton qui propose deux fonctionnalités : une pour le connecter/déconnecter d’un PC sans avoir à le débrancher, et l’autre pour faire une sauvegarde automatique des fichiers (si le logiciel Transcend Elite est installé sur l’ordinateur).

Il offre une importante capacité de stockage de 2 To et propose (via son prt USB type A) une vitesse de transfert allant jusqu’à 625 Mo/s grâce à sa compatibilité USB 3.1 et au support du protocole UASP.

Pourquoi recommande-t-on ce disque dur ?

Sa coque externe (protection et silence)

Sa vitesse de transfert très élevée

Sa compatibilité USB 3.1

Le disque dur externe Transcend 2 To est aujourd’hui disponible à 59 euros sur Amazon, contre 90 euros habituellement.