L'abonnement d'un an au PlayStation Plus est aujourd'hui en promotion sur Amazon. Au lieu de 60 euros, il est aujourd'hui disponible à 45 euros, soit une économie de 15 euros sur son prix d'origine.

Le bon plan

Pour jouer en ligne sur PlayStation 4 (ou recevoir des jeux gratuits tous les mois), être membre du PS Plus est obligatoire. Normalement à 60 euros via le PS Store de la console, l’abonnement d’un an est aujourd’hui affiché à 45 euros sur Amazon.

Annoncé lors de l’E3 2010 par Jack Tretton (l’ancien PDG de Sony Computer Entertainement, Inc., aujourd’hui nommé Sony Interactive Entertainment), le PlayStation Plus est un abonnement payant au service PlayStation Network introduit en premier lieu sur PS3 et PSP. Ce service permettait notamment de recevoir des offres exclusives et quelques jeux gratuits.

Depuis la sortie de la PS4, l’abonnement est devenu obligatoire pour jouer en multijoueur en ligne, tout en proposant les mêmes avantages qu’auparavant. Toutefois, il faut savoir que certains jeux ne nécessitent pas cet abonnement pour jouer sur Internet, comme Fortnite, SMITE, ou encore Final Fantasy XIV (puisque vous payez déjà l’abonnement mensuel du MMORPG à Square Enix).

Chaque mois, vous retrouvez donc une liste de 3 ou 4 jeux gratuits sur votre PS4 (pour un total de 45 jeux offerts sur un an), allant des titres inédits de Sony jusqu’aux récents triple A des autres studios de développement. En ce mois de mars 2019, Call of Duty Modern Warfare Remastered et The Witness font partie de la liste des jeux gratuits du PlayStation Plus.

Ces jeux gratuits sont jouables en illimité pendant toute la période de l’abonnement.

Pourquoi recommande-t-on ce bon plan ?

15 euros d’économie sur le prix d’origine

45 jeux gratuits en un an

Avec un accès en illimité pendant toute la période de l’abonnement

