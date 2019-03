Valve s'est séparé d'une dizaine d'employés. Ils travaillaient visiblement sur la réalité virtuelle.

Encore une mauvaise nouvelle pour le marché de la réalité virtuelle ? Selon les informations de Variety datées du 7 mars 2019, Valve a licencié une dizaine de personnes qui travaillaient sur la réalité virtuelle. Y compris Nat Brown, qui a reçu plusieurs messages de soutien via Twitter après que le couperet est tombé.

L’entreprise à l’origine de la plateforme Valve a confirmé que 13 employés à temps plein sont partis mais cette mauvaise nouvelle « ne représentait aucun changement majeur au sein de l’entreprise ». Variety croit savoir que Valve continuera de travailler sur la VR. D’ailleurs, il rechercherait toujours un ingénieur pour la VR et le hardware.

ohai :) so as of 7 Feb I'm no longer doing VR at Valve – if I left your question unanswered or your bug unfixed, DM or natbro@gmail.com – happy to help connect you with good folks still there ! kthxbye !

— Nat Brown (@natbro) March 7, 2019