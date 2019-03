Commercialisé à 249 euros à sa sortie, le casque audio Sony MDR-1AM2 est aujourd'hui disponible à 119 euros sur Amazon, soit une économie de 130 euros sur son prix d'origine.

Comme son prédécesseur (le Sony MDR-1A), le Sony MDR-1AM2 est rapidement devenu l’un des meilleurs casques si l’on recherche un rapport qualité/prix imbattable. On le trouve aujourd’hui à 119 euros sur Amazon.

Le casque Sony MDR-1AM2 prend la forme circum-aural pour englober totalement vos oreilles : elles seront confortablement installées (et au chaud) grâce aux coussinets à mémoire de forme. Son design lui permet, entre autres, d’envelopper et de retenir le son pour une bonne isolation passive du bruit extérieur.

Léger (187 grammes) et agréable à porter au quotidien, le casque possède des oreillettes pivotantes et un arceau réglable pour s’adapter parfaitement à la forme de votre tête. Le son du casque est certifié Hi-Res : il est précis et équilibré avec des aigus clairs, des médiums détaillés et des basses puissantes propulsées par la technologie Beat Response Control.

Le casque est livré avec une housse de transport et deux câbles jack. Le premier de 4,4 mm propose une connexion équilibrée qui sépare les canaux droit et gauche pour limiter les distorsions et les interférences, tandis que l’autre de 3,5 mm offre une écoute plus standard.

Pourquoi aime-t-on ce casque ?

Le confort des coussinets à mémoire de forme

Une bonne isolation passive du bruit extérieur

Un son certifié Hi-Res

Le casque Sony MDR-1AM2 est aujourd’hui disponible à 119 euros sur Amazon, contre 249 euros à sa sortie.