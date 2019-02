Vivo a dévoilé un V15 Pro qui reprend la principale caractéristique de son Nex : une caméra rétractable. On aurait pu s'en passer.

En juin 2018, Vivo était parvenu à se débarrasser de l’encoche tant discutée en intégrant une caméra rétractable sujette aux moqueries. On croyait qu’il ne s’agirait que d’un argument de passage. Hélas, la firme chinoise tente à nouveau le coup avec son V15 Pro, présenté dans une série de tweets publiés sur le compte de la branche indienne le 20 février 2019.

Vivo met d’ailleurs le paquet sur le capteur qui se situe dans le tiroir : il s’agit d’un engin de 32 mégapixels capable de prendre des selfies « d’un autre niveau » — tant pis pour les imperfections de votre visage. Sa technologie Pop-up Selfie Camera promet un temps d’apparition hyper rapide (0,46 seconde) et une solidité à toute épreuve (300 000 mouvements sans problème). Sur la génération précédente, elle a connu des ratés.

Le retour de la caméra rétractable

Du côté de l’écran, le V15 Pro s’appuie sur une dalle Super AMOLED de 6,39 pouces (19.5:9) qui couvre 91,64 % de la face avant. Elle intègre un capteur d’empreintes pour déverrouiller le téléphone plus rapidement qu’auparavant — dixit Vivo. À l’arrière, on retrouve un dispositif photo articulé autour de trois capteurs : un principal de 48 mégapixels épaulé par un 8 mégapixels (pour le grand angle) et un 5 mégapixels (pour les effets bokeh). La firme n’oublie pas de mentionner la présence d’algorithmes basés sur « une intelligence artificielle » pour améliorer les clichés. Même ceux pris en condition de basse lumière.

Dans les entrailles du V15 Pro, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 675AIE, 6 Go de RAM et une batterie de 3 700 mAh compatible avec le Dual-Engine Fast Charging (24 % de la batterie récupérés en 15 minutes). Dernier mot-clef coché ? Il y a un Game Mode 5.0 visant à offrir des performances idéales pour jouer comme un pro — à Fortnite.

Rien ne dit que les applications Android ne déclencheront pas, comme l’année dernière, la trappe par inadvertance.

