Des célébrités ont perdu de nombreux abonnés subitement sur Instagram. Le réseau social n'en a pas encore expliqué les raisons.

C’est la panique sur Instagram. Plusieurs célébrités, comme des artistes et des vidéastes, ont perdu tout à coup des millions d’abonnés, rapporte The Verge ce mercredi 13 février.

Les chanteuses Ariana Grande et Selena Gomez ont perdu des millions d’abonnés. Les youtubeurs James Charles et Zach Clayton ont subi le même sort, ont-ils expliqué en tweets.

Sur Twitter, Instagram a écrit : « Nous savons qu’un bug a eu pour effets de modifier le nombre d’abonnés de certaines personnes. Nous travaillons à résoudre ceci aussi vite que possible. »

We’re aware of an issue that is causing a change in account follower numbers for some people right now. We’re working to resolve this as quickly as possible.

— Instagram (@instagram) February 13, 2019