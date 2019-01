Apprendre le chant, la guitare, s’initier à la neuroplasticité ou se lancer dans le développement web sont quelques unes des possibilités offertes par les formations en ligne. Udemy propose des dizaines de milliers de formations sur son site web. Il fête aujourd’hui le passage à 30 millions d’étudiants et lance pour l’occasion une période de promotion qui va durer toute la semaine.

Udemy est un site web spécialisé dans la formation en ligne. Il propose aujourd’hui à ses étudiants près de 100 000 cours répartis dans 12 thématiques différentes, allant aussi bien de la maîtrise de logiciels connus (Photoshop, InDesign), à l’apprentissage du solfège en passant par le dessin.

Un éventail de cours très large qui est assuré par des intervenants spécialisés dans leur domaine, qui montent des cours vidéos et qui s’assurent régulièrement ensuite de l’acquisition des connaissances avec des exercices. Les étudiants peuvent ensuite les noter et déposer des commentaires sur les formations, afin de trouver plus facilement qui sont les meilleurs dans les différentes thématiques.

Jusqu’au jeudi 31 janvier prochain, Udemy organise une période de promotion. La grande majorité des cours sont disponibles à 9,99 euros (contre une centaine d’euros habituellement), et ce, pour fêter le passage à 30 millions d’étudiants sur sa plateforme. Voici quelques thématiques de formation intéressantes à explorer.

Apprendre la guitare ou le solfège Apprendre ou se perfectionner dans le domaine de la musique

Vous n’avez plus l’âge ou le temps de vous rendre dans une école de musique pour apprendre le solfège ou un instrument ? Plus la peine de se déplacer dans votre centre-ville, ce sont désormais les professeurs qui arrivent directement sur votre PC ou votre smartphone. Voici quelques exemples de cours de musique qu’il est possible de suivre.

Débuter la Guitare

Considérée – souvent à tort – comme un instrument facile à apprendre, la guitare est sûrement la meilleure porte d’entrée pour apprendre la musique. Ce cours, assuré par l’un des meilleurs formateurs français en ligne de guitare, va vous permettre de vous y mettre sereinement : on commence par apprendre à tenir sa guitare correctement, puis à lire une tablature, à gratter quelques accords correctement pour finir par s’organiser pour continuer à s’améliorer avec le temps.

Apprendre le piano

Si vous n’avez pas peur de l’anglais, voici le cours de référence pour apprendre le piano sur Udemy. Il s’agit d’un cours de 10 heures en 184 étapes qui a le mérite d’être honnête : vous ne saurez pas jouer du piano du jour au lendemain, mais vous commencerez à avoir des résultats concrets au bout de quelques semaines.

Connaissances numériques Améliorer ses compétences informatiques

Udemy propose de nombreux cours pour maîtriser des outils ou concepts informatiques complexes. Cela va de l’apprentissage de différents langages de code (Python, Kotlin, Go) en passant par la maîtrise de logiciels bien connus (InDesign, Photoshop) ou tout simplement d’initiation à des méthodes du monde de l’informatique et du développement (hacking, deep learning).

Créer des algorithmes de Deep Learning

Vous avez encore de bons souvenirs de vos cours de math du lycée ? Vous avez envie de savoir comment créer des IA prédictives ? Alors voici un cours complet et solide pour tout savoir. Il comprend aussi bien des cours que des exercices, mais passe également en revue les différents outils dont vous aurez besoin.

S’initier à la cybersécurité

Il paraît que l’on peut aujourd’hui hacker très facilement la grande majorité des objets connectés, ou accéder facilement à une boîte mail de quelqu’un de plus ou moins proche. Oui, mais comment et surtout pourquoi ? Ce sont ces questions auxquelles va répondre ce cours qui ne va pas tant vous expliquer comment on pirate des objets ou des données, mais surtout vous apprendre à réfléchir comme un hacker… de façon à mieux se protéger.

Développement personnel Apprendre à mieux se connaître avec le développement personnel

Savoir mieux se présenter lors d’un entretien, qu’il soit commercial ou d’embauche, apprendre plus efficacement et plus rapidement ou tout simplement se lancer dans la méditation, voici quelques exemples de cours intéressants liée la rubrique développement personnel.

Améliorer sa concentration grâce à la neuroplasticité

Plus qu’un énième cours pour vous donner des conseils pour arrêter de procrastiner au bureau, cette formation – assurée en anglais par un professeur belge à l’accent très compréhensible – revient sur le fonctionnement du cerveau humain afin de mieux le maîtriser, le tout sur fond d’introduction à la Plasticité neuronale.

Apprendre mieux et plus vite

Que ce soit pour les cours ou tout simplement pour une présentation importante à l’oral, on a toujours besoin d’apprendre et de retenir rapidement. Ce cours propose quelques astuces pour améliorer ses capacités d’apprentissage et apprendre à ne pas relâcher sa concentration.