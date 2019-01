Facebook poursuit ses mises à jour de l'application de messagerie instantanée Messenger. Des utilisateurs ont obtenu un mode sombre, et la suppression de messages envoyés un peu trop vite.

Depuis le mois de novembre, Facebook modifie en profondeur son application de messagerie Messenger. Des internautes semblent déjà avoir eu des aperçus des prochaines mises à jour. On trouve notamment parmi elles une version sombre, et la possibilité de supprimer des messages envoyés.

Sur son compte Twitter, Jane Manchun Wong, qui avait déjà fait fuiter des informations sur les mises à jour de Facebook par le passé, avait publié en octobre un aperçu du mode sombre.

Facebook Messenger is testing Dark Mode in the new UI

On y voyait l’application Messenger avec un fond noir. Celui-ci existe déjà sur d’autres applications, comme YouTube par exemple. Ce n’est pas seulement une question d’esthétique : il est pratique lorsqu’on veut consulter son téléphone discrètement dans la nuit et selon Google, il permettrait d’économiser un peu de batterie.

Facebook n’a jamais caché vouloir ajouter un mode sombre à son application Messenger. Cette fonctionnalité très en vogue avait été annoncée dès le mois de novembre. Selon Jane Manchun Wong, elle a finalement été déployée. Elle a reçu une notification allant en ce sens le 31 décembre 2018 :

Facebook Messenger, seemingly due to prolonged external nagging, has started public testing Dark Mode in certain countries

They have put up a fair warning that Dark Mode isn't everywhere yet so don't complain when some UI burns your eyes off

previously : https://t.co/9fCvbYXS5Z pic.twitter.com/wF3w5hsHfh

— Jane "not Facebook Employee" Manchun Wong (@wongmjane) December 31, 2018