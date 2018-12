Les 25 pires mots de passe de 2018 sont presque les mêmes que ceux de 2017. En 2019, prenez enfin une bonne résolution !

C’est triste, mais les pires mots de passe de l’année ne changent que peu de 2017 à 2018. La firme SplashData, qui fait tout les ans un classement à partir des données retrouvées dans les différents leaks de mots de passe, a sorti son millésime 2018 ce vendredi 14 décembre 2018. Les indéboulonnables 123456 et password restent tout en haut de la liste. Ce sont les pires mots de passe auxquels ont peut penser, mais ils sont toujours autant appréciés des gens.

Du côté des petits nouveaux, on note l’arrivée de 111111, qui doit sembler plus sécurisé que 000000. De même, Sabrina sur Netflix et American Horror Story Apocalypse ont peut-être fait des émules, vu que 666666 fait son arrivée dans ce classement. La Coupe du Monde aura peut-être fait réfléchir les gens sur la pertinence du mot de passe football, qui perd 7 places dans le classement. Des petits malins ont probablement pensé que 654321 était plus fort que 123456, qui fait son arrivée directement à la 19e place. Enfin, on notera trois noms communs ou propres : donald (un président contesté fait-il un bon mot de passe ? Non), charlie et princess.

Les 25 mots de passe les plus utilisés en 2018

Le podium complet se trouve ici et la liste complète des 100 mots de passe est à consulter là :

123456 password 123456789 12345678 12345 11111 1234567 sunshine qwerty iloveyou princess admin welcome 666666 abc123 football 123123 monkey 654321 !@#$ %^&* charlie aa123456 donald password1 qwerty123

Si vous trouvez l’un de vos mots de passe dans cette liste, ne vous réjouissez pas : ce n’est pas un top dans lequel vous souhaitez figurer. Mais il n’est jamais trop tard pour apprendre à créer un bon mot de passe et un bon code de sécurité pour son smartphone : notre guide complet est là pour vous accompagner.