Les utilisateurs de la dernière bêta d’iOS 26 semblent rencontrer des problèmes avec l’application Carte Vitale : elle ne fonctionne pas du tout. Ce qui pourrait empêcher de l’utiliser sur les iPhone 17, ou même sur les anciens iPhone mis à jour.

La société SESAM-Vitale, qui édite l’application Carte Vitale, aura-t-elle le temps de corriger son application pour iOS 26 ? Selon les témoignages d’utilisateurs, elle ne fonctionne pas du tout sur les bêtas d’iOS 26, à quelques semaines de son lancement officiel.

Impossible d’utiliser l’application Carte Vitale sur iOS 26

Comme l’a fait remarquer l’internaute Tiino-X83 sur X le 12 août 2025, l’application Carte Vitale semble incompatible avec iOS 26. Dès qu’on la lance, l’application reste bloquée au démarrage et plante après quelques secondes. Un problème déjà repéré par iGen en juin lors de la publication de la bêta réservée aux développeurs.

La carte Vitale sur smartphone. // Source : Numerama

La bêta de la dernière version d’iOS a été lancée fin juillet et sa sortie officielle est prévue pour mi-septembre. C’est à ce moment-là que sortiront les iPhone 17 et Apple a l’habitude de publier la version finale d’iOS le lundi précédant la commercialisation des nouveaux iPhone. Il reste donc un mois à SESAM-Vitale pour rendre compatible l’application avec iOS 26.

Interrogée par Numerama, SESAM-Vitale n’a pour le moment pas répondu à nos questions.

Pourquoi c’est embêtant, même si vous n’achetez pas l’iPhone 17

C’est pourtant une nécessité : outre les propriétaires d’iPhone 17, tous les utilisateurs d’iPhone qui mettront à jour leur appareil pourraient se retrouver dans l’incapacité d’utiliser l’application. Les iPhone compatibles avec iOS 26 sont nombreux : on remonte jusqu’à l’iPhone SE de 2020 et les iPhone 11.

L’app Carte Vitale sur le Play Store. // Source : Play Store

Le conseil à suivre si vous êtes concernés est de garder avec vous votre carte Vitale, surtout lorsque vous vous rendez chez un médecin ou en pharmacie avec une ordonnance. Cela vous évitera les déconvenues avec l’application Carte Vitale, jusqu’à ce que le bug soit réglé.

