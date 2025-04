Lecture Zen Résumer l'article

SFR a discrètement mis à jour ses conditions générales : les frais de résiliation de box Internet passent de 49 à 59 euros. Même chose pour ses offres low cost avec RED by SFR.

SFR a augmenté les frais de résiliation des abonnements fixes pour les box Internet de SFR et celles de RED by SFR, selon Alloforfait ce 1er avril 2025. Une mauvaise nouvelle pour les clients qui souhaiteraient quitter l’opérateur. Heureusement, il est possible de se faire rembourser ces frais.

Des frais de résiliation qui bondissent de 20% chez SFR

Le média spécialisé dans les télécoms écrit que depuis quelques jours, les conditions générales de SFR ont changé. Désormais, les clients qui veulent partir devront régler 59 euros de frais de résiliation à l’opérateur, contre 49 euros auparavant, ce qui représente une hausse de 20%. Cela concerne également la marque low cost de SFR, RED by SFR.

Les nouvelles conditions générales des offres fixes de SFR, avec le nouveau tarif des frais de résiliation. // Source : Capture d’écran Numerama

Comme le fait remarquer Frandroid, SFR s’aligne avec Free et Bouygues Telecom, chez qui ces frais sont aussi de 59 euros. Quant à Orange, ils sont limités à 50 euros. D’ailleurs, les frais de résiliation chez Free étaient passés de 49 à 59 euros en février, comme SFR. C’est la première fois que SFR/RED by SFR augmente ces frais.

Attention : cela concerne uniquement les nouveaux clients. Ceux qui étaient déjà abonnés avant ce changement dans les conditions générales paieront 49 euros lorsqu’ils partiront de chez SFR. Cependant, il est possible que SFR l’augmente quand même pour ses anciens abonnés. Si c’est le cas, alors les concernés auraient 4 mois pour partir de chez SFR sans payer de frais de résiliation, au titre de l’article L224-33 du Code de la consommation.

Vous pouvez vous faire rembourser les frais de résiliation

Les opérateurs se battent pour récupérer des abonnés qui peuvent rester plusieurs années, quitte à sortir le portefeuille. La plupart d’entre eux proposent de rembourser les frais de résiliation de l’ancien opérateur :

Opérateur Montant maximal remboursé Modalité de remboursement SFR (et RED by SFR) 100 € Avoir sur les prochaines factures Orange 150 € Avoir sur la 2ᵉ ou 3ᵉ facture Free 100 € Virement bancaire Bouygues Telecom 100 € Virement bancaire

Si vous changez de box Internet, il faudra donc surtout avancer les frais de résiliation : ils vous seront remboursés plus tard. Pour en profiter, vous devrez naturellement prouver que vous avez quitté un autre opérateur. Vous ne pourrez pas les récupérer dans le cas où vous ne souscririez pas à une autre offre Internet.

À noter que la mise en service d’une box Internet coûte 49 euros chez SFR et 39 euros chez RED by SFR. Mais, en ce moment, ces frais sont offerts.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama