Les plus anciennes versions de Firefox risquent d’avoir un problème d’add-ons à compter du 14 mars 2025. Il contient de mettre à jour son navigateur web sans tarder pour éviter toute « casse » dans les modules que vous utilisez.

Si vous n’avez pas mis à jour Firefox depuis belle lurette, c’est le bon moment d’installer une version plus récente du navigateur web. Dans le cas contraire, vous risquez de rencontrer des problèmes dans le fonctionnement des add-ons que vous utilisez. En cause : un certificat racine, qui expire ce vendredi 14 mars 2025.

Le souci a fait l’objet d’une communication de Mozilla, son éditeur, le 10 mars. Il s’avère que ce certificat racine est une ressource utilisée par Firefox « pour prouver qu’un module complémentaire a été approuvé par Mozilla ». Le souci affecte les versions antérieures à Firefox 128, dont la date de sortie remonte au 9 juillet 2024.

Pour éviter les problèmes, mettez à jour. // Source : Mozilla

Comment mettre à jour Firefox

Les dysfonctionnements annoncés autour des add-ons ne devraient pas perturber le quotidien de la majorité des internautes, dans la mesure où les branches affectées sont assez anciennes. Or, les mises à jour vers des moutures plus récentes se font souvent de manière automatique, presque de façon transparente.

Pour forcer la mise à jour vers la version la plus récente de Firefox (qui est actuellement numérotée 136.0.1, et sortie le 11 mars), il suffit de cliquer sur la rubrique « Aide » dans le menu supérieur du logiciel, de sélectionner la ligne « À propos de Firefox » et d’attendre la vérification dans la fenêtre dédiée. Si une mise à jour est à faire, elle sera téléchargée, installée (après redémarrage).

Une autre déclinaison de Firefox est également concernée, celle dite ESR (Extended Support Release) qui fait l’objet d’un support allongé de la part de Mozilla. Les versions affectées sont antérieures à Firefox ESR 115 (qui date du 4 juillet 2023). La version ESR la plus récente est numérotée 128 et date du 9 juillet 2024.

