[Deal du jour] Avec ces écouteurs Ear, Nothing propose un bon modèle équipé de la réduction de bruit, et à l’audio de qualité. Cette promotion les fait passer au même prix que les Ear(a), leur petit frère.

La majorité des écouteurs sans fil représente un investissement conséquent, notamment lorsqu’on parle de haut de gamme comme les AirPods Pro 2 ou les Sony WF-1000XM5. Heureusement il existe des options bien plus abordables comme les Nothing ear (1), des écouteurs au rapport qualité-prix imbattable, plus premium que les Nothing Ear (a).

Ces Nothing ear (1), que seul l’ANC et la qualité de l’audio viennent différencier, sont en ce moment au prix de 94 € sur Amazon.

C’est quoi, ces écouteurs de Nothing ?

Tout comme les smartphones du même fabricant, les Nothing Ear sont des écouteurs au design atypique qui se remarquent entre mille, mais ne seront pas forcément au goût de tous. Hormis les matériaux transparents qui font leur identité, les Ear ont une forme standard avec une longue tige et des oreillettes qui viennent épouser l’intérieur du pavillon de l’oreille. Une fois en place, les Nothing Ear ne bougent pas, et vous pourrez pratiquer divers sports sans problème, surtout qu’ils sont résistants à la transpiration et aux intempéries.

Les transducteurs céramiques des Ear offrent un audio de grande qualité, ainsi qu’un son globalement bien équilibré. Les graves sont puissants et profonds, et l’audio est précis. L’ensemble est bien équilibré et ne manque pas de dynamisme et de détails. Les plus mélomanes reprocheront sûrement le manque de stabilité à fort volume, mais pour le prix, les écouteurs de Nothing sont parfaitement recommandables.

À ce prix, ces écouteurs de Nothing sont-ils une bonne affaire ?

Moins de 100 € c’est une excellente affaire ! Ces écouteurs possèdent une réduction du bruit performante qui atténue la plupart des bruits graves et les sons plus clairs, sans sensation désagréable. Le mode transparence, qui laisse au contraire passer les sons environnants, n’est pas le meilleur sur le marché, mais a le mérite d’exister pour celles et ceux qui ne veulent pas être coupés du monde quand ils écoutent leur musique.

L’autonomie des écouteurs est d’un tout petit plus de 5 h avec l’ANC activé. Le boîtier peut prolonger l’écoute d’une quarantaine d’heures.

Les points à retenir sur ces écouteurs Nothing Ear :

Un design original

Un audio impeccable pour le prix

Un excellent maintient dans l’oreille

