OnePlus a fait une erreur aussi drôle que ridicule : sur certaines de ses OnePlus Watch 3 est inscrit « Meda in China », au lieu de « Made in China ». Une erreur qui pourrait lui coûter cher : tous les acheteurs ont le droit de retourner le produit.

Au dos de la OnePlus Watch 3, il n’y a pas marqué « Made in China » (pour « Fabriqué en Chine »), mais « Meda in China ». Un détail sans conséquences pour l’utilisateur, mais qui n’a pas manqué de faire rire les premiers propriétaires du produit. OnePlus se voit obligé de proposer à ses clients un remplacement gratuit des montres connectées concernées, ce qui risque de lui coûter de l’argent.

Une erreur gravée dans le cadre de la dernière montre connectée de OnePlus

Une petite erreur à laquelle personne n’a fait attention au cours de la conception et de la fabrication de la OnePlus Watch 3 : le dos. À l’arrière de ce nouveau modèle, au niveau de l’acier inoxydable, une erreur s’est glissée : un « Meda in China ». Une faute de frappe tout bête, avec deux lettres inversées sans doute à cause d’une erreur humaine. Si la chaîne de production ne l’a pas remarqué, les internautes eux, si. Comme le rapporte Android Authority, plusieurs d’entre eux ont signalé le problème sur Reddit.

La OnePlus Watch 3 a un petit problème au dos // Source : Maniac1688 via Reddit

On ignore combien de modèles sont concernés, mais au vu de l’ampleur du phénomène, il est possible qu’un grand nombre d’appareils soient concernés, voire tous les exemplaires.

OnePlus rappelle toutes les montres inscrites « Meda in China »

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, la marque a reconnu son erreur sur les OnePlus Watch 3. Elle a rassuré tout le monde : « c’était totalement involontaire. » OnePlus invite les acheteurs à garder leur montre s’ils le souhaitent (« c’est unique en son genre après tout ! ») ou à leur retourner la montre pour qu’elle soit remplacée, sans devoir fournir de justification.

Beaucoup d’exemplaires semblent impactés // Source : Android Authority

OnePlus n’a cependant pas indiqué combien d’appareils étaient concernés par ce petit souci. Finalement, les modèles concernés deviendront peut-être des objets de collection, un lot unique.

