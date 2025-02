Lecture Zen Résumer l'article

Une vidéo fait le tour sur les réseaux sociaux après les déclarations d’apologie du nazisme de Kanye West. On y voit des célébrités juives arborant un t-shirt faisant un doigt d’honneur au rappeur. Sauf que cette vidéo est fausse, puisqu’elle a été générée par intelligence artificielle. Ce qui ne plaît pas aux célébrités concernées.

Kanye West est revenu sur X, une nouvelle fois. Il a déclaré « Je suis un nazi », ce qui n’a pas manqué d’enflammer les réseaux sociaux. En plus de ça, il a publié des messages antisémites ou misogynes. Le rappeur en a profité pour vendre des t-shirts arborant une croix gammée : sauf que sa boutique a été fermée par la plateforme Shopify. en réaction à ces propos, une vidéo a été publiée ce 12 février. On y voit plusieurs célébrités juives porter un t-shirt blanc avec un doigt d’honneur et le prénom Kanye. Une vidéo qui n’a jamais été réalisée : elle a été générée par intelligence artificielle. Une création qui ne plaît pas aux personnalités concernées.

Cette vidéo IA qui veut mobiliser contre Kanye West

Cette vidéo a été publiée le 12 février par le compte en hébraïque spécialisé dans l’IA oribejerano_ai sur Instagram. La vidéo a également été publiée sur le compte X de cette même personne, Ori Bejerano, qui se présente comme un Israélien expert en IA générative sur LinkedIn. Si les publications originelles n’ont pas eu un grand succès, des republications ont été bien plus relayées.

Parmi les célébrités juives représentées, on compte Scarlett Johansson, Jerry Seinfeld, Mila Kunis, Jack Black, Drake, Jake Gyllenhaal, Adam Sandler, ou encore Steven Spielberg. Tous portent un t-shirt blanc, avec une étoile de David et en son centre, une main faisant un doigt d’honneur. Il est adressé à Kanye West, dont le prénom est inscrit juste en dessous. Une vidéo qui se veut mobilisatrice : pour son auteur, les t-shirts de Kanye West sont une « incitation délibérée contre les Juifs. Il s’agit de la normalisation des symboles nazis devant des dizaines de millions de personnes. Il s’agit d’un appel à la violence déguisé en culture pop ».

Néanmoins, tout le monde n’est pas d’accord avec la manière de faire d’Ori Bejerano, notamment les premiers concernés.

Scarlett Johansson demande des lois plus fortes sur l’IA

Comme The Verge le rapporte, Scarlett Johansson a demandé au gouvernement américain d’adopter une loi pour limiter l’utilisation de l’IA. Elle a déclaré à People qu’il « est terrifiant de constater que le gouvernement américain est paralysé lorsqu’il s’agit d’adopter une loi qui protège tous ses citoyens contre les dangers imminents de l’IA. »

Une fausse Scarlett Johansson générée par IA // Source : Ori Bejerano via Instagram

Sur le fond, elle se dit d’accord avec l’auteur de cette fausse vidéo. Cependant, l’actrice est « convaincue que le potentiel de discours haineux multiplié par l’IA est une menace bien plus grande » Scarlett Johansson dénonce les utilisations abusives de l’IA comme celle-ci, « quel que soit son message, ou nous risquons de perdre emprise sur la réalité. »

Ce n’est pas la première fois que l’actrice milite pour une restriction des IA génératives. Celle qui avait prêté sa voix à l’assistante vocale dans le film Her avait fustigé OpenAI en mai dernier. L’éditeur de ChatGPT aurait utilisé sa voix pour la version vocale de son chatbot, ce qu’il avait démenti. Cette fameuse voix avait toutefois été retirée de l’application.

